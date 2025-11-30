Умеров назвал приоритеты Украины на переговорах и сказал, на что надеются украинцы в США

Рустем Умеров высказался о ходе переговоров 30 ноября. Секретарь СНБО возглавляет украинскую делегацию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Рустема Умерова.

Как Умеров оценивает переговоры в Майами?

Чиновник написал о своей короткой речи перед началом очередного раунда переговоров.

Перед началом очередного раунда переговоров в США очертил три ключевых приоритета украинской стороны: мир, безопасность и процветание Украины. Поблагодарил американский народ и президента Трампа за инициативу и поддержку, а также команду США – за постоянный диалог и готовность работать вместе,

– написал Умеров.

Его выступление на несколько минут перед переговорами было посвящено тому, что сейчас стороны обсуждают безопасность Украины и ее будущее.

Мы обсуждаем будущее Украины, безопасность Украины, недопущение новой агрессии против Украины, процветание Украины, восстановление Украины, и мы благодарны за усилия Соединенных Штатов и их команды, которые помогают нам. Мы благодарны за все, что было сделано по сей день, и надеемся на успешную и продуктивную встречу сегодня,

– сказал он.

Выступление Умерова перед переговорами в США: смотрите видео

Также секретарь СНБО заявил, что в течение последних 10 месяцев Украина и США достигли значительного прогресса. А Америка слышит украинцев.

В дальнейшем переговоры продолжились в закрытом режиме, поэтому о том, что там происходит, можно узнать только из публикаций официальных лиц и сообщений СМИ.

