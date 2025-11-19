Дивний збіг, – політолог сказав, на що вказують певні дії Трампа щодо війни

В українському МЗС заявляли, що контакти з росіянами призупинені, оскільки Кремль не виявляє готовність до миру. Втім 19 листопада Володимир Зеленський зустрінеться з представником Трампа Стівом Віткоффом і, ймовірно, говоритиме про мирне врегулювання.

Політолог-міжнародник Максим Ялі зауважив 24 Каналу, що це могло відбутися невипадково. Адже Україна заявила, що переговорів немає, але Трамп навпаки говорив про наближення закінчення війни.

До яких дій зараз вдається Трамп?

"Дивний збіг, бо спочатку скандал з Міндічем, потім вийшла стаття в одному із ЗМІ, яка стосувалася активізації зусиль для мирних переговорів, а тепер неочікувано Зеленський летить до Стамбулу", – зауважив Максим Ялі.

Є певні ознаки того, що Трамп перейшов до політики "батога і пряника". Це метод він застосовує до обох сторін. Наприклад, нам дають дозвіл бити ATACMS по Росії, вводять санкції, Кремль втрачає суттєві кошти, але все одно наразі такі обмеження не є критичними для Кремля.

"Трамп тисне на Росію та Україну, щоб вони почали реальні перемовини. На мій погляд, більше шансів на успіх є тоді, коли обидві сторони під тиском", – сказав політолог-міжнародник.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський уже прибув до Туреччини, де зустрінеться зі Стівом Віткоффом. Анонсуючи цей візит президент зауважив, що головними темами будуть мирні переговори та обмін полоненими.

