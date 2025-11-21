Росія дуже цього хоче: політолог озвучив катастрофічний сценарій для України

Видання Politico опублікувало мирний план Дональда Трампа. Він містить пункти щодо обмеження кількості ЗСУ та відмови України від частини територій. Саме щодо останнього можуть виникнути проблеми для нашої країни.

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зазначивши, що ми можемо не визнавати окуповані території російськими, але це можуть зробити США. Саме цього прагне Володимир Путін, адже це "розв'яже руки" Кремлю.

Про катастрофічний сценарій для України, який хоче Путін

Політолог пояснив, що у пунктах мирного плану Сполучених Штатів є умова, що Україна має визнати факт російської анексії своїх територій, але не належності їх до Росії. Тому виникає питання, чи документ з мирним планом передбачає юридичне визнання зі сторони інших країн, зокрема і нашої держави, чи ні.

"Думаю, європейські країни юридично не визнають. Це відкриє "скриньку Пандори" і розірве Європу зсередини. Україна юридично теж не буде нічого визнавати", – сказав він.

За словами Рейтеровича, важливою буде позиція саме США – якщо вони не визнають окуповані території російськими, це буде прийнятним сценарієм для нас. Бо тут буде мовитись про ситуацію, яка була і до початку повномасштабної війни.

Якщо ж визнають – це негативний прецедент, з США підтягнуться й інші країни. В цьому випадку ми поставимо хрест на можливості повернення цих територій. Бо якщо ми спробуємо це зробити, то вже ми будемо агресором з погляду США. Це звучить абсурдно. Росіяни цього дуже хочуть, добиваються цього. Тому цей сценарій для нас катастрофічний,

– наголосив він.

Зауважте! Під час спілкування з журналістами Трамп повідомив, що Україна вже втрачає території, зокрема Донбас, і остаточно може їх втратити "найближчим часом".

Мирний план США: коротко