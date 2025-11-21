Россия очень этого хочет: политолог озвучил катастрофический сценарий для Украины
- Мирный план Трампа предусматривает ограничение ВСУ и отказ Украины от части территорий, что может привести к признанию США российской аннексии.
- Юридическое признание аннексии другими странами может создать негативный прецедент, лишая Украину возможности возвращения территорий.
Издание Politico опубликовало мирный план Дональда Трампа. Он содержит пункты по ограничению количества ВСУ и отказа Украины от части территорий. Именно относительно последнего могут возникнуть проблемы для нашей страны.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что мы можем не признавать оккупированные территории российскими, но это могут сделать США. Именно этого хочет Владимир Путин, ведь это "развяжет руки" Кремлю.
О катастрофическом сценарии для Украины, который хочет Путин
Политолог объяснил, что в пунктах мирного плана Соединенных Штатов есть условие, что Украина должна признать факт российской аннексии своих территорий, но не принадлежности их к России. Поэтому возникает вопрос, или документ с мирным планом предусматривает юридическое признание со стороны других стран, в том числе и нашего государства, или нет.
"Думаю, европейские страны юридически не признают. Это откроет "ящик Пандоры" и разорвет Европу изнутри. Украина юридически тоже не будет ничего признавать", – сказал он.
По словам Рейтеровича, важной будет позиция именно США – если они не признают оккупированные территории российскими, это будет приемлемым сценарием для нас. Потому что здесь будет говориться о ситуации, которая была и до начала полномасштабной войны.
Если же признают – это негативный прецедент, с США подтянутся и другие страны. В этом случае мы поставим крест на возможности возвращения этих территорий. Потому что если мы попытаемся это сделать, то уже мы будем агрессором с точки зрения США. Это звучит абсурдно. Россияне этого очень хотят, добиваются этого. Поэтому этот сценарий для нас катастрофический,
– подчеркнул он.
Во время общения с журналистами Трамп сообщил, что Украина уже теряет территории, в частности Донбасс, и окончательно может их потерять "в ближайшее время".
Мирный план США: коротко
- Дональд Трамп ожидает ответа Украины относительно мирного плана до 27 ноября.
- В то же время Великобритания, Германия и Франция не согласились с основными положениями плана США. В частности, говорится о "фактическом признании" Крыма, Луганской и Донецкой областей российскими территориями, включая признание со стороны США, а также проведение выборов в течение 100 дней и отказ Украины от намерений вступить в НАТО.
- Владимир Зеленский сообщил, что Украина оказалась перед сложным выбором относительно мирного плана. По его словам, документ означает для Украины жизнь без свободы, без достоинства, без справедливости.