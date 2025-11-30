Путін зацікавлений у прийнятті нового мирного плану США, – МЗС Франції

Російський диктатор проявляє інтерес до оновленої американської мирної пропозиції. Він стикається з серйозними невдачами на полі бою.

Про це у розмові з La Tribune Dimanche повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, передає 24 Канал з посиланням на Sky News.

Чому Путіна може цікавити оновлена угода?

За словами Барро, саме проблеми російських окупаційних сил змушують Кремль звертати увагу на нові дипломатичні ініціативи. Барро підкреслив, що російське просування на Сході України має надзвичайно високу ціну – щодня на передовій гине понад тисяча військових Росії.

Володимир Путін повинен погодитися на припинення вогню, інакше ризикує наразити Росію на подальші санкції, які паралізують її економіку, а також на поновлену європейську підтримку України,

– каже він.

Міністр також висловив сподівання, що на саміті ЄС 18 грудня лідери погодять використання близько 120 мільярдів фунтів стерлінгів заморожених російських активів для подальшої допомоги Україні.

У Маямі тривають переговори делегацій США та України