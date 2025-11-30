Путин заинтересован в принятии нового мирного плана США, – МИД Франции
- Президент России заинтересован в новом мирном плане США из-за серьезных неудач на поле боя.
- Министр иностранных дел Франции надеется, что на саммите ЕС 18 декабря согласуют использование замороженных российских активов для помощи Украине.
Российский диктатор проявляет интерес к обновленному американскому мирному предложению. Он сталкивается с серьезными неудачами на поле боя.
Об этом в разговоре с La Tribune Dimanche сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, передает 24 Канал со ссылкой на Sky News.
Смотрите также В Майами обсуждают график выборов в Украине и план "обмена территориями", – WSJ
Почему Путина может интересовать обновленное соглашение?
По словам Барро, именно проблемы российских оккупационных сил заставляют Кремль обращать внимание на новые дипломатические инициативы. Барро подчеркнул, что российское продвижение на востоке Украины имеет чрезвычайно высокую цену – ежедневно на передовой погибает более тысячи военных России.
Владимир Путин должен согласиться на прекращение огня, иначе рискует подвергнуть Россию на дальнейшие санкции, которые парализуют ее экономику, а также на возобновленную европейскую поддержку Украины,
– говорит он.
Министр также выразил надежду, что на саммите ЕС 18 декабря лидеры согласуют использование около 120 миллиардов фунтов стерлингов замороженных российских активов для дальнейшей помощи Украине.
В Майами продолжаются переговоры делегаций США и Украины
В Майами в гольф-клубе Уиткоффа Shell Bay состоялась встреча делегаций США и Украины. На ней должны были согласовать дальнейшие шаги, направленные на достижение справедливого и устойчивого мира.
Первая часть встречи длилась почти 2 часа. Спецпредставитель США Стив Уиткофф высказался о ней "положительно". Далее переговоры продолжаются в закрытом формате.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что стороны уже на половине пути "обеспечения суверенности и независимости Украины". По его словам, между сторонами произошел "значительный прогресс".
Рустем Умеров очертил три ключевых приоритета Украины на переговорах в США: мир, безопасность и процветание Украины. Умеров поблагодарил американский народ и президента Трампа за инициативу и поддержку, а также команду США – за постоянный диалог и готовность работать вместе.