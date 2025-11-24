Хочуть долучитися: ЗМІ пишуть, що посли ЄС обговорять мирний план та контрпропозицію

Європа хоче долучитися до обговорення 28 пунктів мирного плану для України від США. Хоча створювався він без участі європейських лідерів, країни хочуть, аби цей документ був вигідним для всіх сторін.

Для обговорення плану збираються посли ЄС. Про це пише 24 Канал з посиланням на кореспондента Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Рікарда Йозвяка.

Як Європа долучається до створення мирного плану для України?

Європейські лідери вже тривалий час коментують пункти мирного плану Трампа, який не підтримують повною мірою. Усе через те, що деякі з них, на думку ЄС, не будуть корисними для України, а натомість грають на руку Кремлю.

Рікард Йозвяк зазначив, що увечері 23 листопада посли Європейського Союзу у Брюсселі мають провести зустріч та ще раз обговорити 28-пунктний план щодо України та вже змінені пропозиції.

Кореспондент також додав, що про встановлення миру в Україні на зустрічі в Женеві говорили радники з національної безпеки ЄС. Вони зустрілися з колегами з України, а потім – зі США. Натомість американці не хотіли, щоб на переговорах були присутні представники Європи.

Які пункти мирного плану США не хоче приймати Європа?

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів в ефірі 24 Каналу, що Європа буде повинна надати свою згоду на реалізацію мирного плану не буде. Він додав, що цей процес буде довгим, і фінальна версія міститиме пункти, які Росія вважатиме кроком проти неї. Європа, ймовірно, виступає проти пункту щодо скорочення української армії, яка фактично їх захищає. Також партнери вважають неприйнятними умови про використання заморожених у Європі російських активів в інтересах США.

Що відомо про результати зустрічі в Женеві?

Президент Володимир Зеленський зауважив, що після зустрічі делегацій у Швейцарії були сигнали про те, що американська команда чує українську сторону. Ба більше, США готові змінити деякі пункти в інтересах Києва. Український лідер наголосив на важливості дієвих кроків для закінчення війни та підкреслив, що українська делегація захищає інтереси України.

Європейські лідери висловлюються щодо пропозицій Сполучених Штатів. Так канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає нереалістичним термін укладання мирної угоди, який встановив Дональд Трамп. Нагадаємо, американський президент хоче, аби домовленостей сторони досягли до 27 листопада.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше зазначив, що не впевнений, хто є автором мирного плану й Варшава разом з партнерами хоче долучитися до розробки домовленостей.