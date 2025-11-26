Укр Рус
Геополітика Росія Радник Путіна відреагував на публікацію розшифровки його розмови з Ушаковим про мирний план
26 листопада, 07:19
2

Радник Путіна виправдовується після публікації ЗМІ його розмови з Ушаковим про мирний план

Діана Подзігун
Основні тези
  • Кирило Дмитрієв назвав фейком стенограму розмови щодо російського "мирного плану", заявивши, що це спроба зірвати підготовку мирної угоди.
  • Він звинуватив "прихильників війни" у дискредитації мирних ініціатив, стверджуючи, що війна приносить комусь прибутки, і ці люди вкладають кошти в атаки проти мирного плану.

Радник Путіна Кирило Дмитрієв назвав фейком стенограму його розмови з колегою щодо просування російського "мирного плану" через США. Він наголосив, що матеріал спрямований на зрив підготовки мирної угоди.

Водночас Дмітрієв звинуватив "прихильників війни" у спробах дискредитувати будь-які мирні ініціативи, пише 24 Канал.

Дивіться також Трамп це дуже розуміє, – політолог сказав, що може зіграти на руку Україні в переговорах 

Як відреагував на опубліковану телефонну розмову сам Дмітрієв?

За словами радника Путіна, стенограма його розмови з Ушаковим нібито фейк, який спрямований на те, щоб зірвати підготовку до мирної угоди.  

Фейк. Чим ближче ми підходимо до миру, тим відчайдушнішими стають прихильники війни,
– додав він.

Крім того, Дмітрієв заявив, що війна приносить комусь прибутки, тому "ті, хто заробляє на війні" та так звана "глибинна держава" нібито вкладають великі кошти в атаки проти мирного плану та дискредитацію його авторів. 

Дмітрієв запевнив, що попри інформаційні кампанії "правда переможе, і мир усе ж буде встановлений".

Про що розмовляли радники Путіна Кирило Дмитрієв та Юрій Ушаков? 

  • За інформацією видання Bloomberg, 29 жовтня між Юрієм Ушаковим, найстаршим радником Володимира Путіна з питань зовнішньої політики, та Кирилом Дмитрієвим, економічним радником президента Росії відбулась телефонна розмова

  • Вони обговорювали, як російський "мирний план" можна видати за допомогою спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа. 

  • У телефонній розмові Дмитрієв запропонував підготувати документ під російську позицію і неформально передати його як чернетку, яку американці могли б видати за свою. Також він припустив, що США навряд чи візьмуть російську версію повністю, але можуть наблизитись до неї настільки, наскільки можливо.