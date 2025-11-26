Радник Путіна виправдовується після публікації ЗМІ його розмови з Ушаковим про мирний план
- Кирило Дмитрієв назвав фейком стенограму розмови щодо російського "мирного плану", заявивши, що це спроба зірвати підготовку мирної угоди.
- Він звинуватив "прихильників війни" у дискредитації мирних ініціатив, стверджуючи, що війна приносить комусь прибутки, і ці люди вкладають кошти в атаки проти мирного плану.
Радник Путіна Кирило Дмитрієв назвав фейком стенограму його розмови з колегою щодо просування російського "мирного плану" через США. Він наголосив, що матеріал спрямований на зрив підготовки мирної угоди.
Водночас Дмітрієв звинуватив "прихильників війни" у спробах дискредитувати будь-які мирні ініціативи, пише 24 Канал.
Як відреагував на опубліковану телефонну розмову сам Дмітрієв?
За словами радника Путіна, стенограма його розмови з Ушаковим нібито фейк, який спрямований на те, щоб зірвати підготовку до мирної угоди.
Фейк. Чим ближче ми підходимо до миру, тим відчайдушнішими стають прихильники війни,
– додав він.
Крім того, Дмітрієв заявив, що війна приносить комусь прибутки, тому "ті, хто заробляє на війні" та так звана "глибинна держава" нібито вкладають великі кошти в атаки проти мирного плану та дискредитацію його авторів.
Дмітрієв запевнив, що попри інформаційні кампанії "правда переможе, і мир усе ж буде встановлений".
Про що розмовляли радники Путіна Кирило Дмитрієв та Юрій Ушаков?
За інформацією видання Bloomberg, 29 жовтня між Юрієм Ушаковим, найстаршим радником Володимира Путіна з питань зовнішньої політики, та Кирилом Дмитрієвим, економічним радником президента Росії відбулась телефонна розмова.
Вони обговорювали, як російський "мирний план" можна видати за допомогою спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа.
У телефонній розмові Дмитрієв запропонував підготувати документ під російську позицію і неформально передати його як чернетку, яку американці могли б видати за свою. Також він припустив, що США навряд чи візьмуть російську версію повністю, але можуть наблизитись до неї настільки, наскільки можливо.