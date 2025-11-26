Радник Путіна виправдовується після публікації ЗМІ його розмови з Ушаковим про мирний план

Радник Путіна Кирило Дмитрієв назвав фейком стенограму його розмови з колегою щодо просування російського "мирного плану" через США. Він наголосив, що матеріал спрямований на зрив підготовки мирної угоди.

Водночас Дмітрієв звинуватив "прихильників війни" у спробах дискредитувати будь-які мирні ініціативи, пише 24 Канал.

Як відреагував на опубліковану телефонну розмову сам Дмітрієв?

За словами радника Путіна, стенограма його розмови з Ушаковим нібито фейк, який спрямований на те, щоб зірвати підготовку до мирної угоди.

Фейк. Чим ближче ми підходимо до миру, тим відчайдушнішими стають прихильники війни,

– додав він.

Крім того, Дмітрієв заявив, що війна приносить комусь прибутки, тому "ті, хто заробляє на війні" та так звана "глибинна держава" нібито вкладають великі кошти в атаки проти мирного плану та дискредитацію його авторів.

Дмітрієв запевнив, що попри інформаційні кампанії "правда переможе, і мир усе ж буде встановлений".

Про що розмовляли радники Путіна Кирило Дмитрієв та Юрій Ушаков?