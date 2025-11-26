Советник Путина оправдывается после публикации СМИ его разговора с Ушаковым о мирном плане

Советник Путина Кирилл Дмитриев назвал фейком стенограмму его разговора с коллегой по продвижению российского "мирного плана" через США. Он подчеркнул, что материал направлен на срыв подготовки мирного соглашения.

В то же время Дмитриев обвинил "сторонников войны" в попытках дискредитировать любые мирные инициативы, пишет 24 Канал.

Как отреагировал на опубликованный телефонный разговор сам Дмитриев?

По словам советника Путина, стенограмма его разговора с Ушаковым якобы фейк, который направлен на то, чтобы сорвать подготовку к мирному соглашению.

Фейк. Чем ближе мы подходим к миру, тем отчаяннее становятся сторонники войны,

– добавил он.

Кроме того, Дмитриев заявил, что война приносит кому-то прибыли, поэтому "те, кто зарабатывает на войне" и так называемое "глубинное государство" якобы вкладывают большие средства в атаки против мирного плана и дискредитацию его авторов.

Дмитриев заверил, что несмотря на информационные кампании "правда победит, и мир все же будет установлен".

О чем разговаривали советники Путина Кирилл Дмитриев и Юрий Ушаков?