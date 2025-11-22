Трамп заганяє Зеленського у глухий кут, – AP про "мирний план" США

Дональд Трамп своїм 28-пунктним планом заганяє Володимира Зеленського у глухий кут. Президент США знову повернувся до риторики, що український лідер "не має карт у руках" та повинен піти на угоду, що значною мірою схиляється на користь Москви.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал AP.

Який тиск намагається здійснити Трамп на Зеленського?

Журналісти зазначають, що Трамп, який демонстрував не надто велику повагу до Зеленського ще з часів свого першого терміну, заявив, що очікує від українського лідера відповіді на новий план його адміністрації щодо припинення війни до 27 листопада.

Ми вважаємо, що маємо спосіб досягти миру. Йому доведеться це схвалити,

– сказав американський лідер про Зеленського та мирний план.

Відомо, що Володимир Зеленський не розмовляв з Трампом з моменту оприлюднення плану цього тижня, але заявив, що очікує на можливість поговорити з президентом-республіканцем найближчими днями.

"Ймовірно, це буде ще одна з низки складних розмов, які два лідери мали протягом багатьох років", – йдеться в матеріалі.

Журналісти нагадали, що під час першої розмови у 2019 році Трамп спробував тиснути на тодішнього новообраного українського лідера, щоб той зібрав компромат на Джо Байдена перед виборами 2020 року. Ця телефонна розмова спричинила першу спробу імпічменту американського лідера.

Потім, у лютому 2025 року, під час катастрофічної зустрічі в Овальному кабінеті, Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс розкритикували Зеленського за те, що, на їхню думку, він не висловив "достатньої вдячності" за понад 180 мільярдів доларів, які США виділили на військову та іншу допомогу Києву з початку війни. Цей епізод призвів до тимчасового призупинення допомоги США Україні.

А тепер із новою пропозицією Трамп тисне на Зеленського, щоб той погодився на поступки Москві територіями, значне скорочення чисельності української армії та згоду на те, що Україна ніколи не буде прийнята до НАТО.

Пропозицію Трампа офіційно представив Зеленському в Києві у четвер Ден Дрісколл, міністр армії США. Сам план став несподіванкою для співробітників Дрісколла, які до останнього не знали, що їхній начальник поїде до України, щоб представити план глави Білого дому.

На тлі чого відбувається цей тиск американського лідера?

Журналісти наголошують, що зростальний тиск з боку Трампа відбувається на тлі корупційного скандалу в Енергоатомі та справи Тимура Міндіча.

Костянтин Сонін, політичний економіст та експерт з питань Росії з Чиказького університету, сказав, що Дональд Трамп, безумовно, надзвичайно добре вміє знаходити слабкі місця в людях. Так, один із 28 пунктів пропозиції Трампа передбачає проведення виборів протягом 100 днів з моменту набрання чинності угоди.

Я думаю, що це раціоналістична оцінка, що на Зеленського (у Трампа – 24 Канал) більше важелів впливу, ніж у Путіна,

– сказав Сонін.

Експерт додав, що наразі "Зеленський притиснутий спиною до стіни" і "його уряд може розвалитися, якщо він погодиться" на пропозицію США.

Окрім того, Україна після багатьох років війни проти значно більшої російської армії дедалі сильніше відчуває напруження на фронті. Країна змушена відбивати постійні російські повітряні удари, які вже призвели до планових відключень світла по всій території – просто напередодні зими.

У Києва також є серйозні сумніви щодо подальших кроків союзників. Зокрема, під питанням опинився європейський план фінансування українського бюджету на 2026 рік коштом позик, що прив'язані до заморожених російських активів.

План Дональда Трампа, у нинішньому вигляді, теж є болісним для України. Військовий історик Корнелльського університету Девід Сілбі пояснює, що він містить пункти, які можуть сильно зачепити українську гідність.

Один із них вимагає, щоб Україна й Росія скасували "всі дискримінаційні заходи" та гарантували права українських і російських медіа й освіти, а також "відкинули й заборонили всю нацистську ідеологію". Для України це може мати вигляд підсилення путінських викривлених наративів, якими Кремль виправдовує вторгнення 2022 року.

На думку Сілбі, такі положення у плані – це "очевидна спроба зміцнити претензії Путіна на російську культурну присутність в Україні".

