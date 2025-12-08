Мерц натякнув, що у мирному плані США є "неприйнятні" пункти

Дональд Трамп поспішає закінчити війну в Україні до кінця цього року. Президент США намагається примусити Москву і Київ прийняти його мирний план. Тим часом у європейських союзників є питання до цього документу.

Зокрема, скептичне ставлення до окремих положень плану США висловив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, передає 24 Канал із посиланням на The Guardian.

Дивіться також У Лондоні розпочалась зустріч: ключові заяви європейських лідерів

Що Мерц думає про мирний план США?

Фрідріх Мерц наголосив, що Німеччина надалі твердо підтримує Україну. На його думку, від доля України залежить доля усієї Європи. Політик підкреслив, що нині можуть бути "вирішальні дні" в контексті війни.

Водночас він зауважив, що вважає деякі деталі в американській мирні пропозиції "сумнівними", тому хоче обговорити їх з іншими лідерами.

Зауважимо, що ця заява Мерца пролунала на початку його зустрічі із Володимиром Зеленським, Кіром Стармером та Еммануелем Макроном у Лондоні 8 грудня.

Прем'єр Британії своєю чергою підкресоив необхідність справедливого й тривалого миру для України. У відповідь Зеленський подякував Стармeру за організацію зустрічі та підкреслив важливість обговорення всіх "чутливих" питань.

Президент Франції підтвердив, що "всі підтримують Україну та мир", і зазначив, що Європа "має багато карт у руках". Він підкреслив потребу зближення позицій Європи та США у контексті врегулювання війни.