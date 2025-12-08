Мерц намекнул, что в мирном плане США есть "неприемлемые" пункты

Дональд Трамп спешит закончить войну в Украине до конца этого года. Президент США пытается принудить Москву и Киев принять его мирный план. Тем временем у европейских союзников есть вопросы к этому документу.

В частности, скептическое отношение к отдельным положениям плана США выразил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Смотрите также В Лондоне началась встреча: ключевые заявления европейских лидеров

Что Мерц думает о мирном плане США?

Фридрих Мерц отметил, что Германия в дальнейшем твердо поддерживает Украину. По его мнению, от судьбы Украины зависит судьба всей Европы. Политик подчеркнул, что сейчас могут быть "решающие дни" в контексте войны.

В то же время он отметил, что считает некоторые детали в американской мирные предложения "сомнительными", поэтому хочет обсудить их с другими лидерами.

Заметим, что это заявление Мерца прозвучало в начале его встречи с Владимиром Зеленским, Киром Стармером и Эммануэлем Макроном в Лондоне 8 декабря.

Премьер Великобритании в свою очередь подчеркнул необходимость справедливого и длительного мира для Украины. В ответ Зеленский поблагодарил Стармера за организацию встречи и подчеркнул важность обсуждения всех "чувствительных" вопросов.

Президент Франции подтвердил, что "все поддерживают Украину и мир", и отметил, что Европа "имеет много карт в руках". Он подчеркнул необходимость сближения позиций Европы и США в контексте урегулирования войны.