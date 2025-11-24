Мирний план США прийнятний, а Європи – не підходить: деталі нової цинічної заяви Кремля

У Кремлі цинічно відреагували на мирний план США, назвавши його "прийнятним". А от європейський там забракували.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву помічника Путіна Юрія Ушакова, яку цитує пропагандистське видання ТАСС.

Що кажуть у Росії про мирні пропозиції від США та Європи?

Ушаков заявив, що Росія ознайомлена з одним із варіантів мирного плану США, але конкретних переговорів щодо нього не було.

Багато положень мирного плану США, який обговорювався на Алясці, прийнятні для Росії,

– зазначив він.

Посіпака Путіна також припускає, що США найближчим часом вийдуть на контакт із Кремлем, аби очно обговорити деталі мирного плану. Хоча наразі конкретних домовленостей про це немає.

За його словами, навколо мирного плану є "багато домислів", але Росія вірить лише інформації, отриманої безпосередньо від США.

Т️акож Ушаков заявив, що Кремль також в курсі європейського мирного плану. Але його положення є "неконструктивними" для Росії та не підходять їй.

Що відомо про мирний план США?