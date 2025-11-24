Мирный план США приемлем, а Европы – не подходит: детали нового циничного заявления Кремля
- Кремль считает мирный план США "приемлемым", но отвергает европейский план как "неконструктивный".
- Помощник Путина Ушаков отметил, что конкретных переговоров с США по мирному плану еще не было, но Россия готова обсудить детали.
В Кремле цинично отреагировали на мирный план США, назвав его "приемлемым". А вот европейский там забраковали.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление помощника Путина Юрия Ушакова, которую цитирует пропагандистское издание ТАСС.
Что говорят в России о мирных предложениях от США и Европы?
Ушаков заявил, что Россия ознакомлена с одним из вариантов мирного плана США, но конкретных переговоров по нему не было.
Многие положения мирного плана США, который обсуждался на Аляске, приемлемы для России,
– отметил он.
Приспешник Путина также предполагает, что США в ближайшее время выйдут на контакт с Кремлем, чтобы очно обсудить детали мирного плана. Хотя пока конкретных договоренностей об этом нет.
По его словам, вокруг мирного плана есть "много домыслов", но Россия верит только информации, полученной непосредственно от США.
Т️акож Ушаков заявил, что Кремль также в курсе европейского мирного плана. Но его положения являются "неконструктивными" для России и не подходят ей.
Что известно о мирном плане США?
Мирный план от Трампа содержит 28 детальных пунктов. В частности, в нем говорится, что численность ВСУ уменьшат до 600 000 человек и Украина никогда не сможет вступить в НАТО.
Также Крым, Луганская и Донецкая области будут признаваться де-факто территорией России. А границы в Херсонской и Запорожской областях будут "заморожены" по линии фронта.
Европа тем временем предостерегла, что ей неприемлем ряд пунктов из этого соглашения.
Но после переговоров в Женеве в ОП рассказали, что план Трампа уже не такой, каким был раньше, – часть пунктов была изъята, часть – изменена.