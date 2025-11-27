Україна це використає: мирний план викрив серйозний розкол у команді Трампа
- Мирний план спричинив внутрішнє протистояння у команді Дональда Трампа, де Марко Рубіо прагне контролювати зовнішню політику, припустив політтехнолог.
- На думку Тараса Загороднього, Україна може виграти від цієї ситуації.
Мирний план спричинив внутрішнє протистояння у команді Дональда Трампа. Зокрема, держсекретар США Марко Рубіо хоче мати контроль за внутрішньою ситуацією у країні.
Політтехнолог Тарас Загородній озвучив 24 Каналу думку, що зараз Рубіо спостерігає за помилками віцепрезидента США Джей Ді Венса та спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа. Для України це також дуже добре.
Яка вигода для України?
Тарас Загородній зазначив, що мирний план не матиме результатів. Тому Марко Рубіо зараз спостерігає за усім, що відбувається. Ймовірно, він показує, що там є російські пропозиції. Водночас Джей Ді Венс не розуміє ситуацію. Тому це матиме позитивний вплив для України.
Рубіо хоче, щоб контроль за всією зовнішньою політикою був у нього. Добре, що є таке внутрішнє протистояння. Судячи з усього, Джей Ді Венс трохи не розуміє позицію власного народу. Американці не дуже цікавляться зовнішньою політикою, але не люблять провалів. Це помилка Ді Венса та Віткоффа, яку зараз буде "зливати" Рубіо. Україна буде використовувати цю позицію,
– припустив він.
Позитивним моментом є те, що Україна стала питанням внутрішньої виборчої кампанії як з боку демократів, так і республіканців. Це дуже гарна тенденція.
Мирний план: останні новини
Президент США Дональд Трамп заявив, що більшість пунктів мирного плану вже узгоджені. Питання кордонів досі обговорюється, однак, за його словами, обом сторонам доведеться "щось узяти й щось віддати".
Bloomberg опублікував секретну розмову помічника Путіна Юрія Ушакова з посланцем Кирилом Дмитрієвим про мирний план, який мали передати спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу. Це означає, що мирний план Трампа могли писати у Кремлі. Однак варто зауважити, що видання не розкриває походження записів.
New York Times пише, що у Білому домі побоюються, що Росія може відкинути оновлений мирний план. Адже відомо, що під час перемовин у Женеві скоротили документ з 28 пунктів до 19.