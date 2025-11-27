Украина это использует: мирный план разоблачил серьезный раскол в команде Трампа

Мирный план вызвал внутреннее противостояние в команде Дональда Трампа. В частности, госсекретарь США Марко Рубио хочет иметь контроль за внутренней ситуацией в стране.

Политтехнолог Тарас Загородний озвучил 24 Каналу мнение, что сейчас Рубио наблюдает за ошибками вице-президента США Джей Ди Венса и спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа. Для Украины это также очень хорошо.

Смотрите также Мирный план США: являются ли 28 пунктов планом капитуляции Украины и стоит ли на это соглашаться

Какая выгода для Украины?

Тарас Загородний отметил, что мирный план не будет иметь результатов. Поэтому Марко Рубио сейчас наблюдает за всем, что происходит. Вероятно, он показывает, что там есть российские предложения. В то же время Джей Ди Вэнс не понимает ситуацию. Поэтому это будет иметь положительное влияние для Украины.

Рубио хочет, чтобы контроль за всей внешней политикой был у него. Хорошо, что есть такое внутреннее противостояние. Судя по всему, Джей Ди Вэнс немного не понимает позицию собственного народа. Американцы не очень интересуются внешней политикой, но не любят провалов. Это ошибка Ди Вэнса и Уиткоффа, которую сейчас будет "сливать" Рубио. Украина будет использовать эту позицию,

– предположил он.

Положительным моментом является то, что Украина стала вопросом внутренней избирательной кампании как со стороны демократов, так и республиканцев. Это очень хорошая тенденция.

Мирный план: последние новости