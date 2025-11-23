Зеленський і Трамп узгодять мирний план для України під час особистої зустрічі, – Reuters
- За даними Reuters, Зеленський і Трамп узгодять мирний план щодо України під час особистої зустрічі.
- Напередодні зустріч в Женеві американські та українські представники провели конструктивні переговори щодо пропозицій США.
У неділю, 23 листопада, в Женеві відбуваються переговори за участі українських, американських та європейських представників щодо запропонованого Вашингтоном проєкту мирного плану. Однак остаточні рішення Володимир Зеленський та Дональд Трамп ухвалять під час особистої зустрічі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Коли Україна та США можуть узгодити мирний план?
Як повідомив американський посадовець, держсекретар США Марко Рубіо та спеціальний представник Стів Віткофф уже прибули до Женеви для участі в переговорах.
За його словами, сторони сподіваються узгодити деталі, щоб підготувати документ, "вигідний для України".
Нічого не буде узгоджено, поки два президенти не зустрінуться,
– заявив посадовець, маючи на увазі Трампа і Зеленського.
Володимир Зеленський також привітав активізацію дипломатії та висловив сподівання, що переговори дадуть результат.
Потрібно зупинити кровопролиття й гарантувати, що війна більше не буде розпалена,
– написав він.
За словами американських посадовців, напередодні терміново скликаної зустрічі в Женеві також відбулися конструктивні переговори між американськими та українськими представниками.
Що передбачає мирний план США?
Нещодавно США оприлюднили 28-пунктний план, спрямований на завершення війни в Україні. Цей документ передбачає обмеження чисельності Збройних Сил до 600 000 осіб та заборону Україні вступати в НАТО.
Крим та Луганська й Донецька області визнаватимуться де-факто територією Росії, тоді як межі в Херсонській і Запорізькій областях будуть "заморожені" по лінії фронту.
Тим часом європейські лідери підготували власні пропозиції до врегулювання війни і надіслали їх до Вашингтона. Над контрпропозицією до плану Трампа працював понад десяток політиків на полях зустрічі G20 у Йоганнесбурзі.