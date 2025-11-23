Укр Рус
23 ноября, 15:51
Зеленский и Трамп согласуют мирный план для Украины во время личной встречи, – Reuters

Полина Буянова
Основні тези
  • По данным Reuters, Зеленский и Трамп согласуют мирный план по Украине во время личной встречи.
  • Накануне встречи в Женеве американские и украинские представители провели конструктивные переговоры относительно предложений США.

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве проходят переговоры с участием украинских, американских и европейских представителей относительно предложенного Вашингтоном проекта мирного плана. Однако окончательные решения Владимир Зеленский и Дональд Трамп примут во время личной встречи.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Когда Украина и США могут согласовать мирный план?

Как сообщил американский чиновник, госсекретарь США Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф уже прибыли в Женеву для участия в переговорах.

По его словам, стороны надеются согласовать детали, чтобы подготовить документ, "выгодный для Украины".

Ничего не будет согласовано, пока два президента не встретятся, 
– заявил чиновник, имея в виду Трампа и Зеленского.

Владимир Зеленский также приветствовал активизацию дипломатии и выразил надежду, что переговоры дадут результат.

Нужно остановить кровопролитие и гарантировать, что война больше не будет разожжена, 
– написал он.

По словам американских чиновников, накануне срочно созванной встречи в Женеве также состоялись конструктивные переговоры между американскими и украинскими представителями.

Что предусматривает мирный план США?

  • Недавно США обнародовали 28-пунктный план, направленный на завершение войны в Украине. Этот документ предусматривает ограничение численности Вооруженных Сил до 600 000 человек и запрет Украине вступать в НАТО.
     

  • Крым и Луганская и Донецкая области будут признаваться де-факто территорией России, тогда как границы в Херсонской и Запорожской областях будут "заморожены" по линии фронта.
     

  • Тем временем европейские лидеры подготовили собственные предложения по урегулированию войны и направили их в Вашингтон. Над контрпредложением к плану Трампа работали более десятка политиков на полях встречи G20 в Йоханнесбурге.