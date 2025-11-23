США звинуватили Україну, що вона злила "негативні деталі" плану Трампа, – Axios

Журналіст Axios Барак Равід заявив, що американці звинуватили Україну в зливі "негативних деталей" мирного плану США. Це стало відомо з кількох джерел.

Барака Равіда.

Чи правда, що Україна злила "негативні деталі" плану США з 28 пунктів?

Джерела Барака Равіда, обізнані з перебігом переговорів, розповіли, що "оптимістичні заяви Рубіо та Єрмака пролунали через кілька годин після напруженої зустрічі в неділю вранці".

Під час зустрічі американська сторона звинуватила українців у витоку негативних деталей про план в американській пресі. Українці погодилися опублікувати позитивну заяву одного зі своїх переговірників, щоб прояснити ситуацію, повідомило джерело. Пізніше того ж дня українська сторона представила контрпропозицію з проханнями внести зміни до плану Трампа, повідомило джерело, обізнане з перемовинами,

– мовиться в дописі Равіда.

Він додав, що, згідно з його джерелами, США "висловили готовність внести деякі зміни на основі української контрпропозиції".

Що заявляли Єрмак і Рубіо?

Очільник української делегації Андрій Єрмак о 19:10 написав, що відбулася "дуже продуктивна перша зустріч із шановною американською делегацією".

Досягли дуже доброго прогресу й рухаємося вперед до справедливого та тривалого миру. Український народ як ніхто заслуговує на цей мир і прагне його. Щиро дякуємо нашим великим друзям – Сполученим Штатам, особисто президенту Трампу та його команді – за відданість справі миру,

– підкреслив він.

Під час другої зустрічі продовжать працювати над спільними пропозиціями із залученням європейських партнерів. Утім, остаточні рішення будуть за Трампом і Зеленським.

Володимир Зеленський також подякував США.

"Україна вдячна Сполученим Штатам, кожному американському серцю та особисто Президенту Трампу за допомогу, яка, починаючи з "джавелінів", рятує життя українців", – написав він.

Судячи з усього, ці заяви з'явилися на тлі звинувачень з боку Трампа. Лідер США обурився, що українське керівництво не дякує йому за докладені зусилля.

Своєю чергою, Марко Рубіо сказав, що зустрічі 23 листопада були для нього "найбільш продуктивними та найбільш значущими" в мирному процесі. З огляду на це команда Вашингтона вносить "деякі зміни" до мирного плану – імовірно, на основі пропозицій України.