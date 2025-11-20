Укр Рус
Геополітика Америка "Вигідний для України": у Білому домі розкрили нові деталі про мирний план США
20 листопада, 21:50
2

"Вигідний для України": у Білому домі розкрили нові деталі про мирний план США

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Адміністрація США підготувала мирний план щодо врегулювання війни в Україні.
  • Документ підтримав Трамп.
  • У Білому домі кажуть, що план вигідний для обох сторін.

Адміністрація США підготувала мирний план щодо врегулювання війни в Україні. Він містить 28 пунктів. Документ упродовж місяці таємно розробляли спецпосланець Стів Віткофф і держсекретар Марко Рубіо.

Спікерка Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу заявила, що Рубіо і Віткофф під час створення плану нібито взаємодіяли з українцями і росіянами, аби зрозуміти, на що вони готові піти заради миру, передає 24 Канал.

Як у Білому домі коментують мирний план США?

За словами Левітт, Дональд Трамп підтримав мирний план, розроблений чиновниками своєї адміністрації. 

Це хороший план як для Росії, так і для України,
 – заявила спікерка Білого дому.

Як передає Clash Report, одна із журналісток наважилася поставити під сумнів твердження Левітт. Репортерка вказала на те, що американська пропозиція вимагає значних поступок від України й майже нічого не вимагає від Росії. У відповідь Левітт сказала, що журналістка неправильно розуміє ситуацію.

Нагадаємо, що раніше західні медіа писали, що мирний план був нібито розроблений за спиною Києва.

Що відомо про новий мирний план США?

  • Американська мирна пропозиція передбачає багато поступок з боку Києва. Фактично вона означає капітуляцію України. У Європі скептично поставилися до плану американців.
  • Відповідно до документа, Росія отримує увесь Донбас, Крим визнається російським, Україна мусить відмовитися від НАТО та скоротити армію щонайменше удвічі тощо.
  • В Офісі президента заявили, що Зеленський вже отримав проєкт мирного плану і найближчими днями обговорить його з Трампом.
  • 20 листопадаміністр армії США Ден Дрісколл зустрівся із Зеленським. За повідомленнями ЗМІ, вони домовилися про прискорений термін підписання американського мирного плану.