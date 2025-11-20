"Выгодный для Украины": в Белом доме раскрыли новые детали о мирном плане США
- Администрация США подготовила мирный план по урегулированию войны в Украине.
- Документ поддержал Трамп.
- В Белом доме говорят, что план выгоден для обеих сторон.
Администрация США подготовила мирный план по урегулированию войны в Украине. Он содержит 28 пунктов. Документ в течение месяца тайно разрабатывали спецпосланник Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио.
Спикер Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга заявила, что Рубио и Уиткофф при создании плана якобы взаимодействовали с украинцами и россиянами, чтобы понять, на что они готовы пойти ради мира, передает 24 Канал.
Как в Белом доме комментируют мирный план США?
По словам Левитт, Дональд Трамп поддержал мирный план, разработанный чиновниками своей администрации.
Это хороший план как для России, так и для Украины,
– заявила спикер Белого дома.
Как передает Clash Report, одна из журналисток осмелилась поставить под сомнение утверждение Левитт. Репортер указала на то, что американское предложение требует значительных уступок от Украины и почти ничего не требует от России. В ответ Левитт сказала, что журналистка неправильно понимает ситуацию.
Напомним, что ранее западные медиа писали, что мирный план был якобы разработан за спиной Киева.
Что известно о новом мирном плане США?
- Американское мирное предложение предусматривает много уступок со стороны Киева. Фактически оно означает капитуляцию Украины. В Европе скептически отнеслись к плану американцев.
- Согласно документу, Россия получает весь Донбасс, Крым признается российским, Украина должна отказаться от НАТО и сократить армию минимум вдвое и тому подобное.
- В Офисе президента заявили, что Зеленскийй уже получил проект мирного плана и в ближайшие дни обсудит его с Трампом.
- 20 ноября министр армии США Дэн Дрисколл встретился с Зеленским. По сообщениям СМИ, они договорились об ускоренном сроке подписания американского мирного плана.