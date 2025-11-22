Занадто багато принесено в жертву, – сенатор Грем про мирний план Трампа

Сенатор від республіканців Ліндсі Грем нагадав про велику ціну, яку Україна заплатила за те, аби відстояти свою свободу і незалежність. Вона занадто багато втратила, аби погодитися на умови, які порушували б її суверенітет.

Коментуючи мирний план Трампа, Ліндсі Грем висловив впевненість у тому, що спонукаючи Росію та Україну до завершення війни, він тиснутиме на них обох, передає 24 Канал із посиланням на пост сенатора в соцмережі "Х".

Як Грем оцінив мирний план Трампа?

Також Грем не сумнівається, що врешті-решт, Трамп гарантує, аби "Україна залишалася вільною, суверенною державою з потужною здатністю захищати себе від майбутньої агресії".

Політик нагадав, що занадто багато було принесено в жертву, аби будь-які переговори могли привести до іншого результату – втрати Україною свободи чи легітимізації агресії.

Грем заявив, що усі в світі уважно слідкують за тим, як закінчиться ця війна. Він застерігає: якщо агресія буде винагороджена, це може підштовхнути інші країни до подібних дій у майбутньому.

Наостанок він згадав за українських дітей, які були викрадені путінською Росією. Маленькі українці мають бути безпечно повернуті додому.

Що відомо про мирний план Трампа?