Занадто багато принесено в жертву, – сенатор Грем про мирний план Трампа
- Сенатор Ліндсі Грем підкреслив, що Україна втратила занадто багато, щоб погоджуватися на мирний план, який порушує її суверенітет.
- Грем висловив упевненість, що Трамп гарантує збереження свободи та суверенітету України.
Сенатор від республіканців Ліндсі Грем нагадав про велику ціну, яку Україна заплатила за те, аби відстояти свою свободу і незалежність. Вона занадто багато втратила, аби погодитися на умови, які порушували б її суверенітет.
Коментуючи мирний план Трампа, Ліндсі Грем висловив впевненість у тому, що спонукаючи Росію та Україну до завершення війни, він тиснутиме на них обох, передає 24 Канал із посиланням на пост сенатора в соцмережі "Х".
Як Грем оцінив мирний план Трампа?
Також Грем не сумнівається, що врешті-решт, Трамп гарантує, аби "Україна залишалася вільною, суверенною державою з потужною здатністю захищати себе від майбутньої агресії".
Політик нагадав, що занадто багато було принесено в жертву, аби будь-які переговори могли привести до іншого результату – втрати Україною свободи чи легітимізації агресії.
Грем заявив, що усі в світі уважно слідкують за тим, як закінчиться ця війна. Він застерігає: якщо агресія буде винагороджена, це може підштовхнути інші країни до подібних дій у майбутньому.
Наостанок він згадав за українських дітей, які були викрадені путінською Росією. Маленькі українці мають бути безпечно повернуті додому.
Що відомо про мирний план Трампа?
- Упродовж жовтня спецпосланець Трампа Стів Віткофф і спецпосланець Путіна Кирило Дмитрієв працювали над проєктом мирного плану. Відповідно до документу, Україна має відмовитися від усього Донбасу, вступу до НАТО та розслідування воєнних злочинів окупантів. Від Росії поступок майже не вимагають. Навпаки, Москва отримує купу привілеїв.
- Володимир Зеленський, коментуючи план з 28 пунтків, заявив, що готовий працювати над ним з американцями. Водночас президент визнав, що цю мирну пропозицію українцям важко прийняти.
- Також президент зізнався, що на нього чинять шалений тиск. Трамп вимагає, аби він дав свою згоду на план до 27 листопада.
- Володимир Путін своєю чергою сказав, що готовий до мирних переговорів. Він натякнув, що Росія, мовляв, здатна досягти своїх цілей і військовим шляхом.