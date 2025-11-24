Були якісь коригування, зачекаємо, – Пєсков про мирний план США щодо України

Пєсков озвучив позицію Росії щодо обговорення мирного плану США, яке відбувається в Женеві. І розповів, що робитиме Путін 24 листопада.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ТАСС, російське пропагандистське ЗМІ.

Дивіться також Це не ультиматум, а репетиція: один важливий нюанс про мирний план Трампа

Що кажуть у Москві про мирний план?

Як пояснив речник Путіна, Кремль уважно відстежує повідомлення ЗМІ, "які рясно йшли в останні кілька днів, у тому числі з Женеви". Але заявив, що Москва не отримувала план – принаймні офіційно.

Ми читали заяви за підсумками дискусії, яка відбулася в Женеві. У той текст мирного плану, який раніше бачили ми, було внесено якісь коригування. (...) Зачекаємо. Там, мабуть, діалог триває, якісь контакти продовжуватимуться. Поки ми нічого офіційно не отримували,

– сказав Пєсков.

Він наголосив: на цьому тижні немає в планах переговорів із делегацією США щодо України.

Надалі його заяви були досить розмиті. Мовляв, некоректно обговорювати витік у ЗМІ пунктів американського мирного плану, потрібно виходити з офіційної інформації, а її поки нема.

Пєсков також не має інформації про можливий візит Зеленського до Вашингтона на День подяки і не знає, що саме там буде обговорюватися.

Таким чином, у Москві нібито не отримували жодної інформації про переговори за участю США, України та європейських країн у Женеві. І не знають, який текст плану було вироблено під час цих контактів. Обговорювати мирний план за допомогою ЗМІ Кремль не хоче.

Традиційно речник Путіна розповів, що робитиме його господар 24 листопада. Так, Путін та Ердоган проведуть телефонну розмову, а ще диктатор прийме у Кремлі голову Мурманської області.

Тобто наразі немає планів якимось чином спілкуватися з представниками США. Попри це, Росія буцімто залишається відкритою для контактів та переговорів зі США.

Кілька днів тому, 22 листопада, Пєсков говорив, що належить визначити рівень контактів Росії і США щодо плану "українського врегулювання" та необхідність розмови Путіна і Трампа. А Путін 21 листопада сказав, що предметно мирний план США з російською стороною не обговорювали.

Дивіться також У Кремлі вже занервували: які важливі зміни можуть бути у "мирному плані" США

Які зміни могли бути в мирному плані?

Україна та ЄС наполягали на коригуванні 28 пунктів, які виглядають як капітуляція України. Передусім ідеться про те, що кількість ЗСУ не мають обмежувати. Україна повинна мати можливість захистити себе у разі нової збройної агресії.

Зеленський і Умєров заявили, що план уже дещо змінили, він враховує критично важливі для Києва моменти. А ЗМІ пишуть, що США пропонують певні гарантії безпеки Україні.