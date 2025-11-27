Мирний план США: ЗМІ припустили, як у Трампа хотіли використати корупційний скандал в Україні
- Віцепрезидент США Джей Ді Венс та інші високопосадовці вважали, що корупційний скандал в енергетиці міг би підштовхнути Україну до мирного плану.
- Україна не відкидала план Сполучених Штатів повністю і була готова обговорити його з американськими представниками під час переговорів у Женеві.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс та інші високопосадовці Білого дому вважали, що нещодавній масштабний корупційний скандал в енергетиці може схилити українську владу до укладення мирної угоди.
Таку інформацію розповів журналіст Саймон Шустер. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його статтю для The Atlantic.
На що розраховувала адміністрація Трампа?
Зазначається, що хоча Володимир Зеленський не був безпосередньо причетний до корупційного скандалу, американські високопосадовці дійшли висновку, що це "не дасть змоги українцям протистояти угоді".
У статті констатується, що під час презентації плану американськими чиновниками Україна не відкинула його повністю, а погодилась обговорити його. Київ був готовий до відповідної розмови з представниками США.
Ми думали, що спробуємо відчинити двері, але двері були відчинені. Вони були готові до розмови,
– сказав один з американських чиновників.
Також повідомляють, що союзники США намагаються переконати Дональда Трампа, що у війні винна саме Росія, а Україні разом з партнерами потрібно зупинити агресію, а не обирати вигідні для Кремля шляхи.
Що відомо про переговори у Женеві?
У неділю, 23 листопада, у Женеві відбулися переговори Сполучених Штатів, України та Європи щодо мирного плану американського президента Дональда Трампа, під час яких деякі пункти документа все ж змінили.
За даними джерел ЗМІ, після проведених дискусій первинний документ із 28 пунктів скоротили до 19. Сторони нібито внесли зміни до спірних пунктів, зокрема щодо чисельності української армії, ЗАЕС та іншого.
Заступник глави Офісу президента Олександр Бевз після переговорів заявив, що Україна не визнає окупацію своїх територій Росією і не погодиться на внесення змін до Конституції в рамках можливого мирного договору.