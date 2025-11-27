Мирный план США: СМИ предположили, как у Трампа хотели использовать коррупционный скандал в Украине
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс и другие высокопоставленные чиновники считали, что коррупционный скандал в энергетике мог бы подтолкнуть Украину к мирному плану.
- Украина не отвергала план Соединенных Штатов полностью и была готова обсудить его с американскими представителями во время переговоров в Женеве.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и другие высокопоставленные чиновники Белого дома считали, что недавний масштабный коррупционный скандал в энергетике может склонить украинскую власть к заключению мирного соглашения.
Такую информацию рассказал журналист Саймон Шустер. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его статью для The Atlantic.
На что рассчитывала администрация Трампа?
Отмечается, что хотя Владимир Зеленский не был непосредственно причастен к коррупционному скандалу, американские чиновники пришли к выводу, что это "не позволит украинцам противостоять сделке".
В статье констатируется, что во время презентации плана американскими чиновниками Украина не отвергла его полностью, а согласилась обсудить его. Киев был готов к соответствующему разговору с представителями США.
Мы думали, что попробуем открыть двери, но двери были открыты. Они были готовы к разговору,
– сказал один из американских чиновников.
Также сообщают, что союзники США пытаются убедить Дональда Трампа, что в войне виновата именно Россия, а Украине вместе с партнерами нужно остановить агрессию, а не выбирать выгодные для Кремля пути.
Что известно о переговорах в Женеве?
В воскресенье, 23 ноября, в Женеве состоялись переговоры Соединенных Штатов, Украины и Европы относительно мирного плана американского президента Дональда Трампа, во время которых некоторые пункты документа все же изменили.
По данным источников СМИ, после проведенных дискуссий первоначальный документ из 28 пунктов сократили до 19. Стороны якобы внесли изменения в спорные пункты, в частности относительно численности украинской армии, ЗАЭС и прочего.
Заместитель главы Офиса президента Александр Бевз после переговоров заявил, что Украина не признает оккупацию своих территорий Россией и не согласится на внесение изменений в Конституцию в рамках возможного мирного договора.