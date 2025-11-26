Мирний план Трампа могли писати у Кремлі: Bloomberg виклав секретну розмову Ушакова і Дмитрієва

Помічник Путіна Юрій Ушаков говорив з посланцем Кирилом Дмитрієвим про мирний план, який мали передати США. Росіяни побоювалися, що його змінять.

Під час розмови вони обговорювали, що Дмітрієв передасть спецпосланцю Трампа Віткоффу розроблений план. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

"Мирний план Трампа" могли писати у Москві

Розшифровка розмови між помічником Путіна Юрієм Ушаковим та посланцем російського диктатора Кірілом Дмітрієвим свідчить про те, що саме вони могли готувати "мирний план Трампа". Вона відбулася ще 29 жовтня.

Вони обговорювали, що Дмітрієв передасть план спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу.

Мені здається, ось цей папір просто ми зробимо як би в нашій позиції і я просто неформально прямо передам, що все це неформально. А вони хай роблять як свою. Але я думаю, що вони не зовсім нашу версію візьмуть, але принаймні максимально близько до неї,

– каже Дмітрієв у розмові.

Ушаков висловлював побоювання, що американці можуть змінити план не на користь Росії.

До слова, що у журналістів також опинилася розмова спецпосланця Віткоффа з Ушаковим, під час якої той давав поради, як Росії краще представити свої пропозиції щодо "мирної угоди" Дональду Трампу. Вона відбулася 14 жовтня і тривала трохи довше 5 хвилин.

Віткофф казав, що поважає Путіна і переконував Трампа, що Росія хоче мирної угоди. Також він радив, щоб Путін поговорити з Трампом до поїздки Зеленського у Вашингтом, яка тоді планувалася.

Зазначимо, що Bloomberg не розкриває походження записів.

