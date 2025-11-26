Мирный план Трампа могли писать в Кремле: Bloomberg получил секретный разговор Ушакова и Дмитриева

Помощник Путина Юрий Ушаков говорил с посланником Кириллом Дмитриевым о мирном плане, который должны были передать США. Россияне опасались, что его изменят.

Во время разговора они обсуждали, что Дмитриев передаст спецпосланнику Трампа Виткоффу разработанный план. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

"Мирный план Трампа" могли писать в Москве

Расшифровка разговора между помощником Путина Юрием Ушаковым и посланником российского диктатора Кириллом Дмитриевым свидетельствует о том, что именно они могли готовить "мирный план Трампа". Она состоялась еще 29 октября.

Они обсуждали, что Дмитриев передаст план спецпосланнику Трампа Стиву Уиткоффу.

Мне кажется, вот эту бумагу просто мы сделаем как бы в нашей позиции и я просто неформально прямо передам, что все это неформально. А они пусть делают как свою. Но я думаю, что они не совсем нашу версию возьмут, но по крайней мере максимально близко к ней,

– говорит Дмитриев в разговоре.

Ушаков высказывал опасения, что американцы могут изменить план не в пользу России.

К слову, что у журналистов также оказался разговор спецпосланника Виткоффа с Ушаковым, во время которого тот давал советы, как России лучше представить свои предложения по "мирному соглашению" Дональду Трампу. Она состоялась 14 октября и длилась чуть дольше 5 минут.

Уиткофф говорил, что уважает Путина и убеждал Трампа, что Россия хочет мирного соглашения. Также он советовал, чтобы Путин поговорить с Трампом до поездки Зеленского в Вашингтом, которая тогда планировалась.

Отметим, что Bloomberg не раскрывает происхождение записей.

Трамп ждет встречи с Зеленским и Путиным