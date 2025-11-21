ЗМІ писали, що Умєров схвалив більшість пунктів плану Трампа: що каже сам секретар РНБО
- Рустем Умєров спростував заяви ЗМІ про підтримку плану Трампа, зазначивши, що його роль у США була технічною та не включала оцінок чи погодження.
- Україна відмовилася від передачі частини територій Росії за американським планом, а Київ змінив пункт про аудит міжнародної допомоги, щоб всі сторони отримали амністію за дії під час війни.
Секретар РНБО Рустем Умєров підтримав "більшу частину плану" під час обговорень із представниками США, кажуть ЗМІ. У Європі ж готують власний план.
Видання цитує прессекретарку Білого дому Керолайн Левіт. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Wall Street Journal і Рустема Умєрова у Facebook.
Чи схвалював Умєров план Трампа?
Високопоставлений український дипломат поінформував Радбез ООН, що Україна не погоджується на передачу частини територій Росії та інші положення американського плану.
Як зазначив один з американських чиновників виданню, Київ суттєво змінив один із 28 пунктів проєкту. Початково він передбачав аудит усієї міжнародної допомоги для України, але тепер формулювання змінили так, що всі сторони отримають "повну амністію за свої дії під час війни".
Сам Умєров зазначив, що заяви медіа не є правдиві. Він заявив, що його роль у США була "суто технічною" – він займався організацією зустрічей і підготовкою діалогу, а оцінок чи погодження він не давав, це "не входить до його повноважень".
Наразі європейські лідери працюють над власною альтернативною пропозицією для завершення війни, намагаючись переконати Україну підтримати її, адже вона має вигідніші для Києва умови. Планують підготувати документ упродовж кількох днів, проте Україна поки не дала згоди приєднатися до нього.
Як зеленський коментував мирний план Трампа?
Володимир Зеленський обговорив з американською делегацією мирний план Трампа. Він пояснив американській делегації моменти, які є принциповими для України. Як результат – сторони домовилися разом працювати над мирними пропозиціями.
Також він повідомив, що найближчими днями планує провести розмову із Дональдом Трампом.