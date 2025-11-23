Зустріч США і Росії щодо мирного плану Трампа: коли і де вона може відбутися
- 23 листопада США проведуть переговори з Україною в Женеві, щоб узгодити позиції щодо мирного плану Трампа.
- Зустріч між американською та російською делегаціями для обговорення мирного плану Трампа вже запланована і, ймовірно, відбудеться в Москві наступного тижня.
Дональд Трамп хоче домогтися припинення війни в Україні якомога швидше. Його адміністрація працює за "агресивним графіком", аби узгодити деталі майбутньої мирної угоди з обома сторонами конфлікту.
Спершу американці обговорять мирний план Трампа разом з українцями, а потім навідаються до росіян, передає 24 Канал із посиланням на CNN та The Guardian.
Що відомо про майбутню зустріч делегацій США та Росії?
23 листопада міністр армії США Ден Дрісколл, спецпосланець Стів Віткофф і держсекретар Марко Рубіо проведуть переговори з представниками України у швейцарській Женеві.
Як зазначають ЗМІ, мета перемовин – узгодити позиції щодо американського мирного плану перед зустріччю Володимира Зеленського з Дональдом Трампом.
У Женеві також будуть присутні радники з питань національної безпеки Німеччини, Франції та Великої Британії.
Також вже запланована зустріч між російською та американською делегаціями для обговорення мирного плану Трампа. Вона відбудеться швидко, але не в Женеві.
Журналісти припускають, що американські генерали, ймовірно, наступного тижня вирушать до Москви для обговорення мирної пропозиції США.
Нагадаємо: у Вашингтоні очікують, що Зеленський погодиться на мирний план до Дня подяки, тобто 27 листопада. Після цього американці презентують мирну угоду в Москві. Вони планують завершити усі переговори й узгодження деталей плану до початку грудня.
Що відомо про мирну пропозицію від Дональда Трампа?
США запропонували мирний план щодо врегулювання війни в Україні. Над ним працювали спецпосланець Трампа Стів Віткофф і спецпосланець Кремля Кирило Дмитрієв.
План містить 28 пунктів. Від України вимагають вивести війська з Донеччини, відмовитися від НАТО і скоротити армію. Росія ж отримує безліч поступок, зокрема визнання окупованих територій російськими, зняття санкцій та повернення у світову економіку.
У РНБО пояснили, що "мирний план Трампа" насправді не є планом. Це лише дорожня карта, бачення американців того, який вигляд повинна мати фінальна угода. Кожен пункт плану буде ще обговорений і переписаний.