Зустріч США і Росії щодо мирного плану Трампа: коли і де вона може відбутися

Дональд Трамп хоче домогтися припинення війни в Україні якомога швидше. Його адміністрація працює за "агресивним графіком", аби узгодити деталі майбутньої мирної угоди з обома сторонами конфлікту.

Спершу американці обговорять мирний план Трампа разом з українцями, а потім навідаються до росіян, передає 24 Канал із посиланням на CNN та The Guardian.

Що відомо про майбутню зустріч делегацій США та Росії?

23 листопада міністр армії США Ден Дрісколл, спецпосланець Стів Віткофф і держсекретар Марко Рубіо проведуть переговори з представниками України у швейцарській Женеві.

Як зазначають ЗМІ, мета перемовин – узгодити позиції щодо американського мирного плану перед зустріччю Володимира Зеленського з Дональдом Трампом.

У Женеві також будуть присутні радники з питань національної безпеки Німеччини, Франції та Великої Британії.

Також вже запланована зустріч між російською та американською делегаціями для обговорення мирного плану Трампа. Вона відбудеться швидко, але не в Женеві.

Журналісти припускають, що американські генерали, ймовірно, наступного тижня вирушать до Москви для обговорення мирної пропозиції США.

Нагадаємо: у Вашингтоні очікують, що Зеленський погодиться на мирний план до Дня подяки, тобто 27 листопада. Після цього американці презентують мирну угоду в Москві. Вони планують завершити усі переговори й узгодження деталей плану до початку грудня.

Що відомо про мирну пропозицію від Дональда Трампа?