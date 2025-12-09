Заява Зеленського про українські території свідчить про крах плану Трампа, – WP

Президент наголосив, що Україна не розглядає жодних територіальних поступок у межах можливого плану припинення війни, який запропонував Трамп. Позицію України підтримують і європейські партнери.

З американського мирного плану вже вилучили кілька пунктів. Про це повідомляє The Washington Post, передає 24 Канал.

Що сказав Зеленський про територіальні поступки?

Зеленський підкреслив, що українські закони, норми міжнародного права та моральні принципи не дозволяють віддавати жодну частину території. Це твердження ставить під сумнів життєздатність плану Трампа, який критики називають таким, що відповідає інтересам Кремля.

Повертаючись із Лондона до Брюсселя після консультацій із лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини, Зеленський уточнив: зі запропонованого плану вже вилучили низку положень, які Київ вважав відверто антиукраїнськими. Це свідчить, що Україна залишається відкритою до переговорів, але не за рахунок територій.

Позицію України підтримують і європейські партнери, які переконані, що Росії не можна дозволяти силою змінювати міжнародні кордони.

Україна не поступиться східними областями ні заради прискорення мирного процесу, ні під тиском Вашингтона чи через наступ російських військ,

– наголосив Зеленський.

Київ та європейські держави наполягають на припиненні вогню вздовж чинної лінії фронту, тоді як Росія відмовляється від такої пропозиції.

Водночас частина українських посадовців зберігає обережний оптимізм щодо можливості прогресу на переговорах.

Один із українських високопосадовців зазначив на умовах анонімності, що оновлена пропозиція стала ближчою до прийнятної для України, але переговорний процес залишається складним і незавершеним.

Що сказали лідери Європи?

Європейські союзники раніше також висловлювали занепокоєння щодо ініціативи Трампа, вказуючи, що початковий варіант був надмірно вигідним для Росії.

Країни ЄС та України запропонували зміни, вилучивши пункти, неприйнятні для Києва або такі, що вимагають ширшого схвалення НАТО та ЄС.

Будь-яка угода має передбачати жорсткі гарантії безпеки для України,

– наголосив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

За даними ЗМІ, Київ прагне сформувати більш узгоджену позицію Заходу щодо плану Трампа. Європейські лідери підтримують дипломатичні зусилля США, але остерігаються домовленостей, які юридично закріплять захоплені Росією території або залишать Україну без надійних механізмів захисту від подальшої агресії.

Зустрічі Зеленського в Європі: останні новини