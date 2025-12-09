Заявление Зеленского об украинских территориях свидетельствует о крахе плана Трампа, – WP

Президент подчеркнул, что Украина не рассматривает никаких территориальных уступок в рамках возможного плана прекращения войны, который предложил Трамп. Позицию Украины поддерживают и европейские партнеры.

Из американского мирного плана уже изъяли несколько пунктов. Об этом сообщает The Washington Post, передает 24 Канал.

Что сказал Зеленский о территориальных уступках?

Зеленский подчеркнул, что украинские законы, нормы международного права и моральные принципы не позволяют отдавать ни одну часть территории. Это утверждение ставит под сомнение жизнеспособность плана Трампа, который критики называют таким, отвечающим интересам Кремля.

Возвращаясь из Лондона в Брюссель после консультаций с лидерами Великобритании, Франции и Германии, Зеленский уточнил: из предложенного плана уже изъяли ряд положений, которые Киев считал откровенно антиукраинскими. Это свидетельствует, что Украина остается открытой к переговорам, но не за счет территорий.

Позицию Украины поддерживают и европейские партнеры, которые убеждены, что России нельзя позволять силой менять международные границы.

Украина не уступит восточными областями ни ради ускорения мирного процесса, ни под давлением Вашингтона или из-за наступления российских войск,

– подчеркнул Зеленский.

Киев и европейские государства настаивают на прекращении огня вдоль действующей линии фронта, тогда как Россия отказывается от такого предложения.

В то же время часть украинских чиновников сохраняет осторожный оптимизм относительно возможности прогресса на переговорах.

Один из украинских чиновников отметил на условиях анонимности, что обновленное предложение стало ближе к приемлемой для Украины, но переговорный процесс остается сложным и незавершенным.

Что сказали лидеры Европы?

Европейские союзники ранее также выражали обеспокоенность относительно инициативы Трампа, указывая, что первоначальный вариант был чрезмерно выгодным для России.

Страны ЕС и Украины предложили изменения, изъяв пункты, неприемлемые для Киева или такие, требующие широкого одобрения НАТО и ЕС.

Любое соглашение должно предусматривать жесткие гарантии безопасности для Украины,

– подчеркнул премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

По данным СМИ, Киев стремится сформировать более согласованную позицию Запада по плану Трампа. Европейские лидеры поддерживают дипломатические усилия США, но остерегаются договоренностей, которые юридически закрепят захваченные Россией территории или оставят Украину без надежных механизмов защиты от дальнейшей агрессии.

