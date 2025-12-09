Зеленський намагається заручитися підтримкою Європи для нової мирної угоди, – The Telegraph

Президент Зеленський активізує дипломатичні зусилля, аби заручитися підтримкою європейських лідерів для контрпропозиції США. Він планує створити власну версію мирного плану, яку найближчим часом представить Трампу.

Водночас Трамп не задоволений темпом політичних консультацій у Європі. Про це повідомляє видання The Telegraph, передає 24 Канал.

Що планує зробити Зеленський?

Як зазначає видання, Зеленський прагне об’єднати європейських партнерів навколо нового варіанту мирного врегулювання, оскільки запропонований Трампом план опинився на межі провалу.

Зверніть увагу! Раніше американську пропозицію критикували за очевидну вигідність для Росії, зокрема через передбачену передачу частини українських територій країні-агресору.

За інформацією ЗМІ, Трамп висловлює невдоволення темпами політичних консультацій і наполягає на швидших діях з боку української сторони. Європейські ж партнери вважають за необхідне проявляти більше обережності та стратегічного терпіння.

Попри заявлену солідарність із Україною, Італія, яку представляє Мелоні, утримується від прямої участі в ключових мирних ініціативах. Зокрема, Рим не приєднався до групи з семи країн, які закликали керівників ЄС підтримати репараційний кредит для України.

Мирні переговори тривають, але, як підсумовує ЗМІ, поки що немає жодних ознак швидкого завершення війни.

Європейське турне Зеленського: останні новини