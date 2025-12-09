Зеленский пытается заручиться поддержкой Европы для нового мирного соглашения, – The Telegraph

Президент Зеленский активизирует дипломатические усилия, чтобы заручиться поддержкой европейских лидеров для контрпредложения США. Он планирует создать собственную версию мирного плана, которую в ближайшее время представит Трампу.

В то же время Трамп не доволен темпом политических консультаций в Европе. Об этом сообщает издание The Telegraph, передает 24 Канал.

Читайте также Трамп снова обвинил Зеленского в том, что тот якобы не читал его мирный план, – Politico

Что планирует сделать Зеленский?

Как отмечает издание, Зеленский стремится объединить европейских партнеров вокруг нового варианта мирного урегулирования, поскольку предложенный Трампом план оказался на грани провала.

Обратите внимание! Ранее американское предложение критиковали за очевидную выгодность для России, в частности из-за предусмотренной передачи части украинских территорий стране-агрессору.

По информации СМИ, Трамп выражает недовольство темпами политических консультаций и настаивает на более быстрых действиях со стороны украинской стороны. Европейские же партнеры считают необходимым проявлять больше осторожности и стратегического терпения.

Несмотря на заявленную солидарность с Украиной, Италия, которую представляет Мелони, воздерживается от прямого участия в ключевых мирных инициативах. В частности, Рим не присоединился к группе из семи стран, которые призвали руководителей ЕС поддержать репарационный кредит для Украины.

Мирные переговоры продолжаются, но, как подытоживает СМИ, пока нет никаких признаков скорого завершения войны.

Европейское турне Зеленского: последние новости