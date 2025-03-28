У якому випадку в Україну можуть ввести європейські війська: в НАТО назвали 3 умови

Європейські лідери обговорюють можливість розміщення військ на території України. Проте це матиме сенс лише за певних умов.

Зокрема, насамперед необхідно досягти припинення вогню. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю "РБК-Україна" голови Військового комітету НАТО, адмірала Джузеппе Каво Драгоне.

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Що кажуть у НАТО про розміщення іноземних військ в Україні

За словами Драгоне, першою умовою для розміщення миротворчих військ в Україні має бути абсолютне припинення вогню, якого дотримуватимуться обидві сторони. Окрім цього, необхідний потужний мандат під егідою ООН.

По-третє, це має бути авторитетна, багатонаціональна сила, яка складатиметься не лише з європейських військ, і матиме достатню чисельність для забезпечення суттєвої присутності вздовж усього російсько-українського кордону,

– додає голова Військового комітету НАТО.

Водночас він зауважує, що, на його думку, головною гарантією безпеки для України залишатимуться її Збройні сили, адже за три роки війни, завдяки своїй стійкості та отриманій підтримці, вони досягли дуже високого рівня ефективності та продовжують зміцнюватися.

Драгоне також наголосив на тому, що Україна продовжуватиме отримувати важливу допомогу від низки країн, зокрема, у постачанні зброї, навчаннях та забезпеченні взаємодії.

Вона дозволить їй відновити ті спроможності, які були виснажені війною, та реорганізувати свої Збройні сили, щоб забезпечити необхідне стримування для запобігання новій агресії з боку Росії.

Він зазначає, що після війни державі потрібен стійкий мир та додає, що це не може бути ще один "Мінськ-3". За його словами, Росія не має використати перемир'я для перегрупування і більше ніколи не повинна намагатися захопити жоден квадратний сантиметр української землі.

На думку Драгоне, саме тому союзники НАТО надають Україні настільки значну підтримку, адже це важливо не лише для безпеки держави, а й для безпеки всієї Європи та світу.

Додамо, що раніше президент Володимир Зеленський висловився про можливість розміщення миротворчого контингенту на території України. За його словами, питання про іноземний контингент обговорюється. Проте поки що немає конкретних рішень.