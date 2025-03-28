В частности, прежде всего необходимо достичь прекращения огня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью "РБК-Украина" председателя Военного комитета НАТО, адмирала Джузеппе Каво Драгоне.

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Что говорят в НАТО о размещении иностранных войск в Украине

По словам Драгоне, первым условием для размещения миротворческих войск в Украине должно быть абсолютное прекращение огня, которого будут придерживаться обе стороны. Кроме этого, необходим мощный мандат под эгидой ООН.

В-третьих, это должна быть авторитетная, многонациональная сила, которая будет состоять не только из европейских войск, и будет иметь достаточную численность для обеспечения существенного присутствия вдоль всей российско-украинской границы,

– добавляет председатель Военного комитета НАТО.

В то же время он отмечает, что, по его мнению, главной гарантией безопасности для Украины будут оставаться ее Вооруженные силы, ведь за три года войны, благодаря своей устойчивости и полученной поддержке, они достигли очень высокого уровня эффективности и продолжают укрепляться.

Драгоне также отметил, что, что Украина будет продолжать получать важную помощь от ряда стран, в частности, в поставках оружия, учениях и обеспечении взаимодействия.

Она позволит ей восстановить те способности, которые были истощены войной, и реорганизовать свои Вооруженные силы, чтобы обеспечить необходимое сдерживание для предотвращения новой агрессии со стороны России.

Он отмечает, что после войны государству нужен устойчивый мир и добавляет, что это не может быть еще один "Минск-3". По его словам, Россия не должна использовать перемирие для перегруппировки и больше никогда не должна пытаться захватить ни один квадратный сантиметр украинской земли.

По мнению Драгоне, именно поэтому союзники НАТО оказывают Украине столь значительную поддержку, ведь это важно не только для безопасности государства, но и для безопасности всей Европы и мира.

Добавим, что ранее президент Владимир Зеленский высказался о возможности размещения миротворческого контингента на территории Украины. По его словам, вопрос об иностранном контингенте обсуждается. Однако пока нет конкретных решений.