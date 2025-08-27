Європейські виборці виступають проти відправку в Україну миротворців. Найбільше критиків в країнах Східної Європи, які не хочуть відволікати сили від своїх кордонів, а також в Італії та Німеччині, через спадщину Другої світової війни.

Які настрої щодо миротворців у Європі?

За данними опитування Insa, 59% німців виступають проти участі Німеччини в миротворчій місії – що вище, аніж показники весни цього року.

Я побоююся, що Бундесвер може виявитися не в змозі впоратися з таким завданням, не залишивши нас без захисту вдома,

– сказав один з опитаних, 28-річний Леонард Вольтерс.

У Франції, яка є ініціатором миротворчої місії, підтримка залежить від укладення остаточної мирної угоди, а не від припинення вогню. Опитування Elabe, проведене у березні, показало, що 67% респондентів підтримують відправлення французьких військ у разі досягнення Києвом і Москвою мирної угоди. Якщо угоди не буде, то 68% виступають проти ініціативи.

"Якщо ми в Україні, щоб відновлювати, добре. Але якщо ми там, щоб сіяти сумніви і підтримувати війну, то в цьому немає сенсу", – переконаний Ніколя Дегаж із Парижа.

Під питанням лишається й участь Великої Британії. Переважна кількість британців вітають участь своїх військових у будь-яких мирних переговорах, але не хочуть провокувати пряму конфронтацію з Росією.

Польща ж чітко окреслила, що проти відправки військ в Україну. Варшава вважає, що її участь може спровокувати ескалацію і перенесе конфлікт на територію Польщі. 58,5% респондентів сказали, що проти розміщення польських миротворців, а ще 28% відповіли, що "ймовірно, не слід" відправляти війська в сусідню країну.

На якій стадії план з миротворцями?