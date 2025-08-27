Европейские избиратели выступают против развертывания миротворцев в Украине, – WSJ
- Большинство европейских избирателей выступают против отправки миротворцев в Украину, особенно это касается стран Восточной Европы, Италии и Германии.
- В Германии 59% респондентов выступают против участия в миротворческой миссии, во Франции поддержка зависит от заключения мирного соглашения, а Польша опасается эскалации конфликта.
- Великобритания поддерживает мирные переговоры, но не хочет провоцировать конфронтацию с Россией.
Европейские избиратели выступают против отправки в Украину миротворцев. Больше всего критиков в странах Восточной Европы, которые не хотят отвлекать силы от своих границ, а также в Италии и Германии, из-за наследия Второй мировой войны.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.
Смотрите также Надень каску и сам езжай в Украину, – вице-премьер Италии раскритиковал идею Макрона о солдатах
Какие настроения относительно миротворцев в Европе?
По данным опроса Insa, 59% немцев выступают против участия Германии в миротворческой миссии – что выше, чем показатели весны этого года.
Я опасаюсь, что Бундесвер может оказаться не в состоянии справиться с такой задачей, не оставив нас без защиты дома,
– сказал один из опрошенных, 28-летний Леонард Вольтерс.
Во Франции, которая является инициатором миротворческой миссии, поддержка зависит от заключения окончательного мирного соглашения, а не от прекращения огня. Опрос Elabe, проведенный в марте, показал, что 67% респондентов поддерживают отправку французских войск в случае достижения Киевом и Москвой мирного соглашения. Если соглашения не будет, то 68% выступают против инициативы.
"Если мы в Украине, чтобы восстанавливать, хорошо. Но если мы там, чтобы сеять сомнения и поддерживать войну, то в этом нет смысла", – убежден Николя Дегаж из Парижа.
Под вопросом остается и участие Великобритании. Подавляющее количество британцев приветствуют участие своих военных в любых мирных переговорах, но не хотят провоцировать прямую конфронтацию с Россией.
Польша же четко очертила, что против отправки войск в Украину. Варшава считает, что ее участие может спровоцировать эскалацию и перенесет конфликт на территорию Польши. 58,5% респондентов сказали, что против размещения польских миротворцев, а еще 28% ответили, что "вероятно, не следует" отправлять войска в соседнюю страну.
На какой стадии план с миротворцами?
Как пишет Bloomberg, по состоянию на август 2025 года около 10 европейских стран поддержали отправку солдат в рамках потенциального мирного соглашения.
Ожидается, что европейские военные будут размещаться в тыловых городах и защищать порты и важные объекты инфраструктуры. Приблизительное количество солдат – менее 30 тысяч. Вооруженные Силы Украины же будут патрулировать территорию ближе к демилитаризованной зоне.
Дональд Трамп заверил, что США не будут отправлять американских солдат в Украину – этим будут заниматься европейские страны. Однако он отметил, что Соединенные Штаты присоединятся к защите послевоенной Украины.
Как пишет FT, США могут предоставить американские самолеты, логистику и наземные радары для обеспечения европейской зоны без полетов и воздушного щита.