Президент Франції Еммануель Макрон виступає за розгортання в Україні європейських миротворців. Заступник прем'єр-міністерки Італії Маттео Сальвіні розкритикував цю ініціативу.

Що відомо про заяви Сальвіні в бік Макрона?

Останніми днями віцепрем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні зробив різкі заяви в бік президента Франції Емманюеля Макрона за його ідею відправити в Україну миротворців.

Італійські солдати в Україні? Абсолютно ні. Якщо Емманюель Макрон цього хоче, нехай сам іде. Одягни каску, візьми гвинтівку та сам іди до України,

– сказав він

Після "неприйнятних" коментарів Сальвіні в бік Макрона посолку Італії у Франції Емануелу Д'Алессандро викликали до Міністерства закордонних справ.

Як стверджує джерело видання, пані послу нагадали, що зауваження віцепрем'єра суперечать "клімату довіри та історичним відносинам між двома країнами". Крім того, дипломатці вказали, що ці заяви підривають "нещодавні двосторонні події, які підкреслили сильну схожість поглядів між двома країнами, особливо щодо непохитної підтримки України".

Цікаво, що це вже не перший випадок публічних випадів Сальвіні в бік Макрона. У березні під час поїздки до Мілана він назвав президента Франції "божевільним", бо він нібито штовхає Європу до війни з Росією.

Яка ситуація з миротворцями зараз?