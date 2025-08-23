Одягни каску і сам їдь до України, – віцепрем'єр Італії розкритикував ідею Макрона про солдатів
- Віцепрем'єр Італії Маттео Сальвіні розкритикував ідею президента Франції Емманюеля Макрона про розгортання європейських миротворців в Україні.
- Після коментарів Сальвіні, посла Італії у Франції викликали до Міністерства закордонних справ, наголошуючи на суперечності заяв з історичними відносинами між країнами.
Президент Франції Еммануель Макрон виступає за розгортання в Україні європейських миротворців. Заступник прем'єр-міністерки Італії Маттео Сальвіні розкритикував цю ініціативу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на France Info.
Дивіться також Гарантії безпеки для України – реальний план чи порожні обіцянки: інтерв'ю із Шеренговським
Що відомо про заяви Сальвіні в бік Макрона?
Останніми днями віцепрем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні зробив різкі заяви в бік президента Франції Емманюеля Макрона за його ідею відправити в Україну миротворців.
Італійські солдати в Україні? Абсолютно ні. Якщо Емманюель Макрон цього хоче, нехай сам іде. Одягни каску, візьми гвинтівку та сам іди до України,
– сказав він
Після "неприйнятних" коментарів Сальвіні в бік Макрона посолку Італії у Франції Емануелу Д'Алессандро викликали до Міністерства закордонних справ.
Як стверджує джерело видання, пані послу нагадали, що зауваження віцепрем'єра суперечать "клімату довіри та історичним відносинам між двома країнами". Крім того, дипломатці вказали, що ці заяви підривають "нещодавні двосторонні події, які підкреслили сильну схожість поглядів між двома країнами, особливо щодо непохитної підтримки України".
Цікаво, що це вже не перший випадок публічних випадів Сальвіні в бік Макрона. У березні під час поїздки до Мілана він назвав президента Франції "божевільним", бо він нібито штовхає Європу до війни з Росією.
Яка ситуація з миротворцями зараз?
Станом на серпень 2025 року близько 10 європейських країн підтримали відправку солдат у рамках потенційної мирної угоди. Зокрема, це Франція, Німеччина та Велика Британія, Данія, Естонія та Швеція.
Очікується, що військові розміщуватимуться у тилових містах і захищатимуть порти та важливі об'єкти інфраструктури. Приблизна кількість солдат – менше 30 тисяч.
ЗМІ пишуть, що в рамках миротворчої операції відправити свої війська в Україну може і Китай. Відповідні сили можуть бути розгорнуті на основі мандату Організації Об'єднаних Націй (ООН).
Підтримку ідеї миротворців публічно підтримав і Дональд Трамп. Він запевнив, що США долучаться до гарантій безпеки для України після війни, проте основна роль все ж буде на європейцях. Про розгортання американських військ наразі мова не йде.