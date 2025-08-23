Надень каску и сам езжай в Украину, вице-премьер Италии раскритиковал идею Макрона о солдатах
- Вице-премьер Италии Маттео Сальвини раскритиковал идею президента Франции Эмманюэля Макрона о развертывании европейских миротворцев в Украине.
- После комментариев Сальвини, посла Италии во Франции вызвали в Министерство иностранных дел, подчеркивая противоречия заявлений с историческими отношениями между странами.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает за развертывание в Украине европейских миротворцев. Заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини раскритиковал эту инициативу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на France Info.
Что известно о заявлениях Сальвини в сторону Макрона?
В последние дни вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини сделал резкие заявления в сторону президента Франции Эмманюэля Макрона за его идею отправить в Украину миротворцев.
Итальянские солдаты в Украине? Абсолютно нет. Если Эмманюэль Макрон этого хочет, пусть сам идет. Надень каску, возьми винтовку и сам иди в Украину,
– сказал он
После "неприемлемых" комментариев Сальвини в сторону Макрона посла Италии во Франции Эмануэлу Д'Алессандро вызвали в Министерство иностранных дел.
Как утверждает источник издания, госпоже послу напомнили, что замечания вице-премьера противоречат "климату доверия и историческим отношениям между двумя странами". Кроме того, дипломаты указали, что эти заявления подрывают "недавние двусторонние события, которые подчеркнули сильное сходство взглядов между двумя странами, особенно относительно непоколебимой поддержки Украины".
Интересно, что это уже не первый случай публичных выпадов Сальвини в сторону Макрона. В марте во время поездки в Милан он назвал президента Франции "сумасшедшим", потому что он якобы толкает Европу к войне с Россией.
Какова ситуация с миротворцами сейчас?
По состоянию на август 2025 года около 10 европейских стран поддержали отправку солдат в рамках потенциального мирного соглашения. В частности, это Франция, Германия и Великобритания, Дания, Эстония и Швеция.
Ожидается, что военные будут размещаться в тыловых городах и защищать порты и важные объекты инфраструктуры. Приблизительное количество солдат – менее 30 тысяч.
СМИ пишут, что в рамках миротворческой операции отправить свои войска в Украину может и Китай. Соответствующие силы могут быть развернуты на основе мандата Организации Объединенных Наций (ООН).
Поддержку идеи миротворцев публично поддержал и Дональд Трамп. Он заверил, что США присоединятся к гарантиям безопасности для Украины после войны, однако основная роль все же будет на европейцах. О развертывании американских войск пока речь не идет.