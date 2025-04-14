Грає на випередження: Трамп насправді намагається розв'язати наболілу проблему США

У США наростає серйозна криза, а рішення Дональда Трамп про нові тарифи лише стали її наслідком. Країні треба терміново змінити модель своєї "економічної експансії".

Сполучені Штати можуть втратити статус першої економіки у світі. Про це 24 Каналу розповів економічний оглядач В'ячеслав Ширяєв, додавши, що рівень життя людей падає, а підприємства перестають бути конкурентоспроможними.

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Яку проблему намагається розв'язати Трамп

Займати провідну роль у світі тільки завдяки тому, що країна друкує гроші – більше не вийде. Така стратегія працювала доти, доки держборг не перетнув критичні позначки. Вартість його обслуговування стала критичною для бюджету.

Ця модель невдовзі могла сама зруйнуватися, але Трамп зіграв на випередження. Проблема в тому, що ніхто не знає, як вплине на економіку таке "лікування". Втім рішення президента США були вимушеними,

– сказав економічний оглядач.

Трамп бачив, що колишня модель далі працювати не може, тому логіка у його вчинках є. Завдяки нарощуванню боргу жити не вдасться. Отже, був вибір – вирішувати все зараз через болючі кроки чи відкладати проблему.

Всі говорили, що потрібні реформи, двосторонні угоди, але Китай не здатний підтримувати свої темпи розвитку, якщо він почне обмежувати експорт, навіть у межах угод з США,

– додав В'ячеслав Ширяєв.

Наприклад, Китай зменшує експорт у США, Америка навпаки нарощує його у Китай. Так вони починають рухатися назустріч один одному. Але ми бачимо протилежну ситуацію – експорт Китаю зростає. Зараз ця країна домінує у зовнішній торговій діяльності світу.

Китай вже не зупинити

Фактично китайська продукція захопила світ. Питання часу, коли Китай зможе витіснити всіх місцевих виробників з їхніх позицій у тих країнах, де Пекін хоче домінувати.

Логіка Трампа підказує, що ринкова економіка з вільною конкуренцією веде до катастрофи у США. Америка продовжить експортувати послуги, але їй важливо зберегти виробничі місця для середнього класу.

Трамп продовжує свою політику стримування Китаю в економічній площині, бо поки ніяких інших інструментів ніхто не може запропонувати. Варто розуміти, що в цьому є інтереси значної частини американців та людей, які хочуть обмежити ресурси Пекіна.

Нагадаємо, Дональд Трамп 2 квітня ввів широкомасштабні мита проти більшості країн. Особливо великі тарифи стосувалися Китаю. Вже 9 квітня він поставив своє рішення на паузу, але не щодо Китаю. Там мита навпаки зросли до 125%, що означає, що тарифна війна між країнами продовжується.