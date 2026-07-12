Новий аятола Ірану вперше після похорону батька пригрозив помстою США та Ізраїлю

Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї вперше після похорону свого батька, аятоли Алі Хаменеї, зробив публічну заяву. Він пообіцяв, що помста за його загибель є "неминучою" та буде здійснена.

Про це пише Reuters.

Що сказав Моджтаба Хаменеї про помству за свого батька?

Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї вперше публічно звернувся до громадськості після завершення похоронних церемоній свого батька, аятоли Алі Хаменеї. У письмовій заяві він пригрозив помстою за його загибель, назвавши її "волею народу" та "неминучою".

Помста – це воля нашого народу, і вона неодмінно має бути здійснена. Це не залежить ні від мого особистого існування, ні від існування інших посадовців. Будемо ми тут чи ні – це станеться, –

йдеться у зверненні, яке оприлюднило державне телебачення Ірану.

Також Хаменеї заявив, що Іран має намір помститися "за кров мученицького лідера та всіх загиблих" і додав, що до цього, на його думку, долучаться "вільні люди по всьому світу".

Це перша офіційна заява нового верховного лідера після шестиденної церемонії прощання з Алі Хаменеї, який загинув 28 лютого під час спільного авіаудару США та Ізраїлю. Похорон завершився напередодні, однак сам Моджтаба Хаменеї не з'явився на жодному із заходів, що викликало активне обговорення в Ірані.

Моджтаба Хаменеї очолив Іран 8 березня за підтримки Корпусу вартових Ісламської революції після загибелі свого батька, який керував країною протягом 37 років. Його тривала відсутність у публічному просторі продовжує породжувати чутки про здоров'я нового верховного лідера.

Раніше ЗМІ повідомляли, що під час того самого удару син загиблого аятоли також дістав поранення, зокрема серйозні травми обличчя. Відтоді його не бачили публічно, а офіційної інформації про стан його здоров'я іранська влада не надає.

Нагадаємо, Іран оголосив про повне закриття Ормузької протоки після інциденту з контейнеровозом під прапором Кіпру, який, за твердженням Тегерана, порушив правила проходу. Іран заявив, що судноплавство відновлять лише після припинення втручання США. У відповідь США оголосили про третій раунд ударів по Ірану. У CENTCOM заявили, що причиною стала атака КВІР на контейнеровоз M/V GFS Galaxy, який зазнав значних пошкоджень і пожежі під час проходження Ормузькою протокою.