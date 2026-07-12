Об этом сообщает Reuters.

Что сказал Моджтаба Хаменеи о мести за своего отца?

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые публично обратился к общественности после завершения похоронных церемоний своего отца, аятоллы Али Хаменеи. В письменном заявлении он пригрозил местью за его гибель, назвав ее "волей народа" и "неизбежной".

Месть – это воля нашего народа, и она непременно должна быть осуществлена. Это не зависит ни от моего личного существования, ни от существования других должностных лиц. Будем мы здесь или нет – это произойдет, –

говорится в обращении, которое обнародовало государственное телевидение Ирана.

Также Хаменеи заявил, что Иран намерен отомстить "за кровь мученического лидера и всех погибших" и добавил, что к этому, по его мнению, присоединятся "свободные люди по всему миру".

Это первое официальное заявление нового верховного лидера после шестидневной церемонии прощания с Али Хаменеи, погибшим 28 февраля во время совместного авиаудара США и Израиля. Похороны завершились накануне, однако сам Моджтаба Хаменеи не появился ни на одном из мероприятий, что вызвало активное обсуждение в Иране.

Моджтаба Хаменеи возглавил Иран 8 марта при поддержке Корпуса стражей Исламской революции после гибели своего отца, который руководил страной в течение 37 лет. Его длительное отсутствие на публике продолжает порождать слухи о здоровье нового верховного лидера.

Ранее СМИ сообщали, что во время того же удара сын погибшего аятоллы также получил ранения, в том числе серьезные травмы лица. С тех пор его не видели публично, а официальной информации о состоянии его здоровья иранские власти не предоставляют.

Напомним, Иран объявил о полном закрытии Ормузского пролива после инцидента с контейнеровозом под флагом Кипра, который, по утверждению Тегерана, нарушил правила прохода. Иран заявил, что судоходство возобновят только после прекращения вмешательства США. В ответ США объявили о третьем раунде ударов по Ирану. В CENTCOM заявили, что причиной стала атака КВИР на контейнеровоз M/V GFS Galaxy, который получил значительные повреждения и загорелся при прохождении через Ормузский пролив.