Спеціальний посланець США Стів Віткофф у неділю, 17 серпня, заявив, що Росія пішла на поступки щодо п'яти областей України, погодившись "не захоплювати всю Україну" під час зустрічі на Алясці

Відповідну заяву американський високопосадовець зробив в етері CNN, передає 24 Канал. Він розповів деякі деталі стосовно домовленостей між Вашингтоном і Москвою.

Про що заявив Віткофф щодо Росії?

За його словами, США почали бачити "певну поміркованість" у тому, як у Москві думають про досягнення остаточної мирної угоди, що нібито "обнадіює". Він констатував, що про це вже поінформували європейських лідерів.

Москва пішла на поступки щодо п'яти областей України. Поступки, на які погодилася піти Росія, не поглинуть всю Україну,

– заявив він.

Також Стів Віткофф стверджує, що американський президент Дональд Трамп зі своїм російським колегою Володимиром Путіним домовилися про "надійні гарантії безпеки", такі як "захист за статтею 5 від Сполучених Штатів".

Таким чином, як зауважив високопосадовець, США та Росія вже погодили гарантії безпеки для України, і нібито далі все залежить від Києва

Утім, він додає, що "поступки", на які погодилася Росія, насправді полягають у тому, що вона "не захоплюватиме всю територію України. Це питання, за його словами, обговорять з Володимиром Зеленським у США.

Нагадаємо, що Стів Віткофф був присутнім під час переговорів у форматі "три на три", і робив записи під час розмови, що було видно на оприлюднених кадрах. Також участь взяв держсекретар США Марко Рубіо.

Як у США оцінюють результати переговорів на Алясці?

До слова, президент Дональд Трамп після зустрічі з Володимиром Путіним заявив, що переговори були "надзвичайно продуктивними". Стів Віткофф журналістам підтвердив, що сторони погодили низку ключових пунктів.

Ба більше, Дональд Трамп оцінив свою зустріч з Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня на "10 із 10". Відповідну інформацію повідомив кореспондент Fox News, посилаючись на інтерв'ю президента США з Шоном Хенніті.

Також Трамп наголошував, що обговорював із Володимиром Путіним питання обміну територіями. На думку американського лідера, Україна та Росія вже досить близькі мирної угоди, і тепер Київ має погодитись на неї.