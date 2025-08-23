Удари ЗСУ по нафтопроводу "Дружба" зупинили постачання російської нафти до Угорщини та Словаччини. Президент США Дональд Трамп "дуже розлютився", коли дізнався про це.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Дивіться також Зупинка нафтопроводу "Дружба": чи подорожчає нафта та бензин і які є альтернативні маршрути

Як Трамп відреагував на обстріли нафтопроводу "Дружба"?

Так, після першої атаки по нафтопроводу 13 серпня прем'єр Угорщини Віктор Орбан написав Дональду Трампу лист зі скаргами на дії України.

У листі угорський політик наголосив, що Україна вдарила по нафтопроводу "безпосередньо перед історичною зустріччю Трампа та Путіна на Алясці. Орбан зауважив, що Угорщина, мовляв, підтримує Україну електроенергією та бензином, а відповідь та бомбардує трубопроводи, які живлять його країну. Прем'єр Угорщини назвав це "дуже недружнім кроком".

У відповідь на отриманому листі Дональд Трамп від руки написав, що йому не до вподоби ця інформація.

Мені не подобається це чути. Я дуже злюся через це. Скажіть Словаччині, що ви – мій великий друг,

– йдеться у відповіді, що опублікувала партія Орбана.

Лист до Дональда Трампа і його відповідь / фото з фейсбуку партії Орбана

Угорщина та Словаччина також закликали Брюссель втрутитися у справу про удари України на нафтопроводі "Дружба".

Що відомо про удари України по нафтопроводу "Дружба"?