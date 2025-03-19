Міноборони Тайваню вперше назвало рік, коли Китай планує напасти на острів

Міністерство оборони Тайваню уперше назвало дату потенційного нападу Китаю на острів. Прогнозується, що це станеться вже у 2027 році.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Інформація про дату потенційної атаки Пекіну міститься у документах про майбутні літні військові навчання, що імітують напад Китаю.

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Що відомо про ймовірне вторгнення Китаю

Тайвань у своїх щорічних військових навчаннях вперше визначив 2027 рік як потенційний рік для китайського вторгнення. Цьогоріч тривалість навчань подвоїться до десяти днів, що підкреслює зростаючу увагу до військової готовності острова, який Китай вважає своєю територією.

Водночас міністр оборони Тайваню Веллінгтон Ку прямо не підтвердив конкретну дату ймовірного нападу Китаю.

Журналісти припускають, що визначення 2027 року можливою датою китайського вторгнення може бути способом подолати суперечності в парламенті Тайваню. Опозиційні партії оскаржують деякі статті військових витрат, що може послабити обороноздатність острова.

Як саме ця дата вплине на майбутні військові навчання, поки невідомо.

До речі, ЗМІ повідомляли, що Китай будує щонайменше 5 нових барж спеціального призначення, які створені спеціально для висадки десанту. Це, ймовірно, є попередженням про майбутнє вторгнення на Тайвань.