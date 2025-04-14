Розсекречений звіт ЦРУ: НЛО міг напасти на радянських військових наприкінці 1980-х, – Fox News

Розсекречений архів ЦРУ, оприлюднений на офіційному сайті агентства, містить заяви про нібито атаку НЛО на радянських військових. "Розгнівати інопланетян" у СРСР могли тим, що перед тим збили невідомий об'єкт над військовою базою.

Інцидент на території СРСР наприкінці 1980-х років. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News, що посилається на Документ ЦРУ.

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Радянські військові могли вступити у конфлікт з інопланетянами наприкінці 1980-х

Як повідомляє Fox News, у документі йдеться про події, що сталися між 1989 і 1990 роками. Під час військових навчань радянські солдати виявили невідомий об’єкт "у повітрі у форму тарілки" та збили його.

Після падіння уламків з них вийшли п’ять гуманоїдів з "великими головами та великими чорними очима". Потім ці істоти з пронизливим звуком об'єдналися в єдиний об’єкт, що спалахнув яскравим світлом. Після цього, згідно з документом, 23 військових перетворилися на кам’яні стовпи, а лише двоє вижили – ймовірно тому, що перебували в тіні.

"Офіційні особи написали, що останки "скам’янілих солдатів" і космічний корабель перевезли на секретну науково-дослідну базу під Москвою, де було виявлено, що молекулярна структура солдатів збігається з молекулярною структурою вапняку. У документі стверджується, що вчені вважають причиною "джерело енергії", яке ще не було відоме людям", – пише Fox News.

В ЦРУ зазначили, що інцидент викликає занепокоєння через можливу наявність у прибульців технологій, які значно випереджають земні.

За інформацією розвідки, саме радянські війська ініціювали зіткнення, відкривши вогонь по НЛО.

Офіційно ЦРУ не коментували цей звіт.

Вірусний звіт підсумовує статтю, опубліковану Canadian Weekly World News та українською газетою "Голос України", яка була вперше опублікована в травні 2000 року, зазначили у Fox News. Ймовірно звіт є підсумком інформації з відкритих джерел.