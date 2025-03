Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Telegraph. Аналізуючи дані масштабного розслідування The New York Times, видання зазначає, що британські військові не лише надавали розвіддані та озброєння, а й безпосередньо допомагали українському командуванню планувати удари по ключових російських цілях.

Читайте також ЗСУ відновили десятки позицій, втрати особового складу зменшилися: Сирський про підсумки березня

Як Британія та США координували операції

Ще у перші місяці повномасштабного вторгнення на базі Clay Kaserne у Німеччині створили секретний центр управління, де працювали українські генерали, американські офіцери та британські спецпризначенці. Саме там розробляли стратегію воєнних дій, планували удари та контролювали логістику постачання зброї.

Британія розмістила в Україні своїх офіцерів, що дало їй можливість впливати на прийняття рішень. За даними журналістів, тодішній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес навіть намагався домогтися звільнення українського генерал-майора Андрія Ковальчука через його вагання щодо наступу на Херсонщині.

Попри офіційне виведення американських військових із України, невеликій групі агентів ЦРУ дозволили залишитися. Вони координували обмін розвідданими, що дозволило завдавати точкових ударів по російських цілях. Спочатку це були окуповані території, а згодом – об'єкти на території самої Росії.

Якщо на початку вторгнення підтримка України обмежувалася постачанням зброї, то до 2024 року американські та британські військові контролювали майже кожен удар по Криму, від вибору цілі до розрахунку траєкторії польоту ракет.