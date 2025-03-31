Він також зазначив, що втрати серед українських військових цього місяця зменшилися. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Олександра Сирського у телеграм.

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Які результати наради головнокомандувача ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів комплексну нараду у режимі відеоконференцзв’язку щодо підсумків діяльності Збройних Сил України в березні 2025 року.

Він зазначив, що головними завданнями Збройних сил залишаються утримання рубежів оборони та стабілізація обстановки на загрозливих напрямках.

"Завдяки прийнятим управлінським рішенням та стійкості українських воїнів цю задачу частково вдалося виконати, зокрема, що стосується Покровського напрямку. Тут, в операційній зоні ОТУ "Донецьк", противник зосереджує основні наступальні зусилля, однак, фактично буксує на місці", – зазначив головком.

Водночас, українські війська там, де це можливо, застосовують тактику активної оборони. На деяких ділянках фронту просуваються наші сили вперед, покращують тактичне становище, відновлюють десятки позицій, сковують значні сили противника.

З початку березня Сили оборони винонали близько 100 тисяч вогневих завдань, оператори БпЛА – понад 81,7 тисяч бойових спеціальних завдань, включно із 158 ураженнями засобами DeepStrike.

Сирський звернув увагу на те, що в армії є необхідність збільшити кількість дронів та оптоволокні, що будуть стійкими до ворожих засобів РЕБ.

Крім того, визначив завдання щодо комплектування бойових бригад особовим складом. Наголосив на потребі підвищення якості підготовки, адже від цього напряму залежить збереження життя наших воїнів,

– додав Сирський.

Він зазначив, що курс БЗВП подовжено до 1,5 місяця, запроваджено обов’язковий адаптивний період новачків у бойових бригадах. Це, за його словами, дає результати, адже цього місяця втрати особового складу зменшилися, порівняно з попередніми.

"Ще одне важливе питання з розглянутих - утримання і підготовки озброєння до експлуатації в умовах весняно-літнього сезону, підвищення захисту різних видів військової техніки від FPV-дронів та максимальне використання бойових можливостей техніки", – підкреслив Сирський.