Начальник Бундесверу Карстен Бройер прокоментував спільне навчання збройних сил Росії та Білорусі "Захід 2025". На його думку, немає ознак російського нападу на НАТО.

Про це пише 24 Канал із посиланням на ntv.

Що в Німеччині кажуть про загрозу з боку Росії?

Начальник Бундесверу Карстен Броєр згадав про спільне навчання збройних сил Росії та Білорусі "Захід 2025" під час розмови з журналістами Reuters у Берліні.

Ми не маємо жодних ознак того, що під прикриттям навчань готуються напади. Але ми будемо насторожі – не лише німецькі збройні сили, але й НАТО,

– зазначив генерал.

Карстен Броєр не очікує російських нападів на територію НАТО під прикриттям московських навчань "Захід", які розпочнуться у вересні 2025 року.

Що відомо про навчання "Захід 2025"?