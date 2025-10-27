У нас є підводний човен біля їхніх берегів, – Трамп відповів на погрози Путіна ядерною ракетою
- Трамп відреагував на погрози Путіна ядерною ракетою, заявивши про наявність американського атомного підводного човна біля берегів Росії.
- Він закликав Путіна припинити війну в Україні, зазначивши, що вона триває вже четвертий рік.
Нещодавно російський диктатор Володимир Путін похвалився випробуваннями "унікальної" ядерної ракети "Буревісник". Вона нібито подолала 14 тисяч кілометрів і перебувала в повітрі близько 15 годин.
Президент США Дональд Трамп відреагував на такі погрози очільника Кремля під час спілкування з журналістами на борту Air Force One 27 жовтня. Про це повідомляє 24 Канал.
Що сказав Трамп про погрози Путіна?
На думку американського лідера, Путін не повинен так говорити та погрожувати. Натомість він має закінчити війну в Україні, яка "мала тривати тиждень, а тепер триває вже четвертий рік".
Вони знають, що ми маємо атомний підводний човен, найкращий у світі, прямо біля їхнього узбережжя. Тобто, він не повинен пролітати 8000 миль, і вони не грають з нами в ігри, ми теж не граємо з ними в ігри. Ми постійно випробовуємо ракети,
– додав Трамп.
Трамп відповів на погрози Путіна: відео Білого дому
Випробування ракети "Буревісник": коротко про головне
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що крилаті ракети "Буревісник" з ядерною енергетичною установкою – це унікальний виріб, якого у світі нібито немає ні в кого. Він також зазначив, що ключові завдання з їх випробувань досягнуті.
У Росії запевнили, що технічні характеристики "Буревісника" дозволяють застосовувати ракету з гарантованою точністю по високозахищених об'єктах на будь-якій відстані.
Варто зауважити, що у 2023 році Путін уже розповідав про "Буревісник". Тоді він заявив, що російська оборонна промисловість провела "останнє успішне випробування" міжконтинентальної ракети.
Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, в етері 24 Каналу зазначив, що росіяни ще не виготовили нічого нового, адже якщо у них щось і з'являється, то це напрацювання радянських часів. Все, що у них є – це удосконаленні моделі старих зразків.